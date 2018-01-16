الرابطة 1: برنامج مقابلات الجولة الخامسة عشرة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع. (كل المقابلات على الساعة 14)