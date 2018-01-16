لأول مرة في تاريخ أمريكا.. وزير يؤدي القسم على القرآن (فيديو)

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يوم تاريخي في ولاية فيرجينيا حيث قام عاطف القرني بأداء القسم على القرآن الكريم ليصبح وزيراً للتعليم في تلك الولاية،،و هو أميركي من أصول باكستانية Historic day In Virginia as Atif Qarni was sworn the on holy Quran to become the next secretary of education. pic.twitter.com/TQbYvHFu3r

أدى وزير التعليم الجديد في ولاية فيرجينيا عاطف القرني ذو الأصول الباكستانية اليمين على القرآن الكريم ليصبح بذلك أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يؤدي القسم على كتاب المسلمين.