رضا بلحاج: "الائتلاف المدني سيخوض الانتخابات البلدية بقائمات ائتلافية في 48 دائرة"

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أفاد المنسق العام لحركة "تونس اولا" رضا بلحاج انه تم الاتفاق خلال اللقاء التشاوري الذي جمع يوم امس الاثنين عددا من الاحزاب في ما اسماه "بالائتلاف المدني" على الدخول في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية في 48 دائرة انتخابية وهي الدوائر الراجعة بالنظر الى مركز الولاية وعددها 24 الى جانب تقديم قائمات ائتلافية في 24 دائرة بلدية اخرى بحساب دائرة عن كل ولاية .
وأكد بلحاج في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان 48 دائرة المذكورة هو الحد الادنى الذي تم الاتفاق حوله حاليا مشيرا الى انه تم ترك المجال للجان الممثلة للائتلاف المدني بالجهات، لتكوين قائمات بالجهات حسب تواجد الاحزاب المكونة للائتلاف واشعاعها ومستوى التنسيق ودرجة التوافق بين مختلف هذه الاطراف.
واضاف في هذا الصدد انه تم اقرار مبدأي المرونة وحرية التصرف لممثلي الائتلاف بالجهات حسب خصوصية كل جهة بهدف اضفاء الفاعلية وضمان النجاعة المطلوبة حيث يمكن ان تكون القائمة الانتخابية بدائرة بلدية ممثلة ببعض مكونات الائتلاف دون غيرها لافتا الى تعقيد عملية اعداد القائمات الانتخابية البلدية الذي قال انها تتطلب توافقات فنية وتحكيمات لتجنب الخلافات التي تطرأ حول اختيار رئيس القائمة والاربعة الاوائل في القائمة وهي مسائل تطرح نفسها بمقتضى ما يفرضه القانون الانتخابي .
وأوضح المنسق العام ان الحركة الديمقراطية التي اسسها احمد نجيب الشابي قد انضمت الى هذا الائتلاف ليرتفع عدد الاحزاب المكونة له الى احدى عشر مشيرا من جهة اخرى انه سيتم عقد ندوة صحفية الاسبوع القادم للإعلان رسميا عن هذا الائتلاف
يذكر أن 10 احزاب كانت اعلنت في بيان اصدرته في 26 ديسمبر الفارط عن عزمها، التقدم للانتخابات البلدية ضمن قائمات موحدة في كل الدوائر الانتخابية، باعتماد مقاييس موضوعية تضمن مساحة واسعة للكفاءات الحزبية ولمختلف مكونات المجتمع المدني والمستقلين.
ويضم هذا الائتلاف كلا من حزب المستقبل وحركة مشروع تونس وحزب البديل التونسي وحزب آفاق تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي وحركة تونس أولا والمبادرة الوطنية الدستورية التونسية وحزب اللقاء الديمقراطي والحركة الديمقراطية.
أفاد المنسق العام لحركة "تونس اولا" رضا بلحاج انه تم الاتفاق خلال اللقاء التشاوري الذي جمع يوم امس الاثنين عددا من الاحزاب في ما اسماه "بالائتلاف المدني" على الدخول في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية في 48 دائرة انتخابية وهي الدوائر الراجعة بالنظر الى مركز الولاية وعددها 24 الى جانب تقديم قائمات ائتلافية في 24 دائرة بلدية اخرى بحساب دائرة عن كل ولاية .
وأكد بلحاج في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان 48 دائرة المذكورة هو الحد الادنى الذي تم الاتفاق حوله حاليا مشيرا الى انه تم ترك المجال للجان الممثلة للائتلاف المدني بالجهات، لتكوين قائمات بالجهات حسب تواجد الاحزاب المكونة للائتلاف واشعاعها ومستوى التنسيق ودرجة التوافق بين مختلف هذه الاطراف.
واضاف في هذا الصدد انه تم اقرار مبدأي المرونة وحرية التصرف لممثلي الائتلاف بالجهات حسب خصوصية كل جهة بهدف اضفاء الفاعلية وضمان النجاعة المطلوبة حيث يمكن ان تكون القائمة الانتخابية بدائرة بلدية ممثلة ببعض مكونات الائتلاف دون غيرها لافتا الى تعقيد عملية اعداد القائمات الانتخابية البلدية الذي قال انها تتطلب توافقات فنية وتحكيمات لتجنب الخلافات التي تطرأ حول اختيار رئيس القائمة والاربعة الاوائل في القائمة وهي مسائل تطرح نفسها بمقتضى ما يفرضه القانون الانتخابي .
وأوضح المنسق العام ان الحركة الديمقراطية التي اسسها احمد نجيب الشابي قد انضمت الى هذا الائتلاف ليرتفع عدد الاحزاب المكونة له الى احدى عشر مشيرا من جهة اخرى انه سيتم عقد ندوة صحفية الاسبوع القادم للإعلان رسميا عن هذا الائتلاف
يذكر أن 10 احزاب كانت اعلنت في بيان اصدرته في 26 ديسمبر الفارط عن عزمها، التقدم للانتخابات البلدية ضمن قائمات موحدة في كل الدوائر الانتخابية، باعتماد مقاييس موضوعية تضمن مساحة واسعة للكفاءات الحزبية ولمختلف مكونات المجتمع المدني والمستقلين.
ويضم هذا الائتلاف كلا من حزب المستقبل وحركة مشروع تونس وحزب البديل التونسي وحزب آفاق تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي وحركة تونس أولا والمبادرة الوطنية الدستورية التونسية وحزب اللقاء الديمقراطي والحركة الديمقراطية.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018