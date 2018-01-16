سيدي بوزيد: معطلان عن العمل يهددان بالانتحار

سيدي بوزيد- الشروق اونلاين- قيس عماري

قام منذ قليل اثنين من المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد الواردة اسمائهم ضمن قائمة 64 بالانتحار بعد أن قاما بتسلق عمود تابع لشركة اتصالات خلف مقر الولاية. وقد تدخل عدد من المواطنين قبل اقدامهما على ذلك وقد تم نقلهما الى المستشفى الجهوي.