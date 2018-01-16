بتنظيم من مركز "كوثر": أي اعلام محلي لتعزيز مشاركة المرأة السياسية

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تونس- الشروق اون لاين – ابتسام جمال
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بمدينة سوسة أشغال الدورة التدريبية التي يعقدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" حول الإعلام المحلي وتعزيز المشاركة السياسية للنساء، لتتواصل حتى يوم الجمعة 19 جانفي 2018.
تستهدف الدورة ثلة من الإعلاميات والإعلاميين العاملين في وسائل إعلام محلية من مختلف ولايات الجمهورية، وهي تتنزل في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية التي سوف تعقد في شهر ماي 2018، وهي تسعى إلى تمكينهم من أدوات التغطية المنصفة لمشاركة النساء والرجال في الانتخابات، وتخول لهم إنتاج مضامين إعلامية مراعية لمقاربتي النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان ومساندة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية.
تتناول الدورة محاور: المشاركة السياسية للنساء ومعيقاتها ودور الإعلام في الحد منها، الصور النمطية المرتبطة بمشاركة النساء في الإعلام، المسار الإنتخابي والإعلام والمرأة ضمنه، والإنصاف في التغطية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص في الظهور الإعلامي، وآليات التغيير نحو التغطية المنصفة للنساء في الانتخابات وانخراط الإعلاميات والإعلاميين في التغيير.
يذكر أن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ينفذ بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" برنامجا تدريبيا إقليميا لفائدة الإعلاميات والإعلاميين المحلين والقيادات النسائية المحلية في مجال تعزيز حضور ومشاركة النساء على المستوى المحلي. وقد سبق أن انتظمت دورات تدريبية للإعلاميات والإعلاميين حول تعزيز المشاركة السياسية للنساء في عدد من البلدان العربية من ضمنها لبنان وسلطنة عمان والأردن وموريتانيا.
تونس- الشروق اون لاين – ابتسام جمال
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بمدينة سوسة أشغال الدورة التدريبية التي يعقدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" حول الإعلام المحلي وتعزيز المشاركة السياسية للنساء، لتتواصل حتى يوم الجمعة 19 جانفي 2018.
تستهدف الدورة ثلة من الإعلاميات والإعلاميين العاملين في وسائل إعلام محلية من مختلف ولايات الجمهورية، وهي تتنزل في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية التي سوف تعقد في شهر ماي 2018، وهي تسعى إلى تمكينهم من أدوات التغطية المنصفة لمشاركة النساء والرجال في الانتخابات، وتخول لهم إنتاج مضامين إعلامية مراعية لمقاربتي النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان ومساندة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية.
تتناول الدورة محاور: المشاركة السياسية للنساء ومعيقاتها ودور الإعلام في الحد منها، الصور النمطية المرتبطة بمشاركة النساء في الإعلام، المسار الإنتخابي والإعلام والمرأة ضمنه، والإنصاف في التغطية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص في الظهور الإعلامي، وآليات التغيير نحو التغطية المنصفة للنساء في الانتخابات وانخراط الإعلاميات والإعلاميين في التغيير.
يذكر أن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ينفذ بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" برنامجا تدريبيا إقليميا لفائدة الإعلاميات والإعلاميين المحلين والقيادات النسائية المحلية في مجال تعزيز حضور ومشاركة النساء على المستوى المحلي. وقد سبق أن انتظمت دورات تدريبية للإعلاميات والإعلاميين حول تعزيز المشاركة السياسية للنساء في عدد من البلدان العربية من ضمنها لبنان وسلطنة عمان والأردن وموريتانيا.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018