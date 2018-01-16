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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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بتنظيم من مركز "كوثر": أي اعلام محلي لتعزيز مشاركة المرأة السياسية
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الأولى
بتنظيم من مركز "كوثر": أي اعلام محلي لتعزيز مشاركة المرأة السياسية
16 جانفي 2018 | 11:53

تونس- الشروق اون لاين – ابتسام جمال

افتتحت صباح اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بمدينة سوسة أشغال الدورة التدريبية التي يعقدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" حول الإعلام المحلي وتعزيز المشاركة السياسية للنساء، لتتواصل حتى يوم الجمعة 19 جانفي 2018.

تستهدف الدورة ثلة من الإعلاميات والإعلاميين العاملين في وسائل إعلام محلية من مختلف ولايات الجمهورية، وهي تتنزل في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية التي سوف تعقد في شهر ماي 2018، وهي تسعى إلى تمكينهم من أدوات التغطية المنصفة لمشاركة النساء والرجال في الانتخابات، وتخول لهم إنتاج مضامين إعلامية مراعية لمقاربتي النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان ومساندة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية.

 

تتناول الدورة محاور: المشاركة السياسية للنساء ومعيقاتها ودور الإعلام في الحد منها، الصور النمطية المرتبطة بمشاركة النساء في الإعلام، المسار الإنتخابي والإعلام والمرأة ضمنه، والإنصاف في التغطية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص في الظهور الإعلامي، وآليات التغيير نحو التغطية المنصفة للنساء في الانتخابات وانخراط الإعلاميات والإعلاميين في التغيير.

يذكر أن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ينفذ بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" برنامجا تدريبيا إقليميا لفائدة الإعلاميات والإعلاميين المحلين والقيادات النسائية المحلية في مجال تعزيز حضور ومشاركة النساء على المستوى المحلي. وقد سبق أن انتظمت دورات تدريبية للإعلاميات والإعلاميين حول تعزيز المشاركة السياسية للنساء في عدد من البلدان العربية من ضمنها لبنان وسلطنة عمان والأردن وموريتانيا.

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الأولى
بتنظيم من مركز "كوثر": أي اعلام محلي لتعزيز مشاركة المرأة السياسية
16 جانفي 2018 | 11:53

تونس- الشروق اون لاين – ابتسام جمال

افتتحت صباح اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بمدينة سوسة أشغال الدورة التدريبية التي يعقدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" حول الإعلام المحلي وتعزيز المشاركة السياسية للنساء، لتتواصل حتى يوم الجمعة 19 جانفي 2018.

تستهدف الدورة ثلة من الإعلاميات والإعلاميين العاملين في وسائل إعلام محلية من مختلف ولايات الجمهورية، وهي تتنزل في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية التي سوف تعقد في شهر ماي 2018، وهي تسعى إلى تمكينهم من أدوات التغطية المنصفة لمشاركة النساء والرجال في الانتخابات، وتخول لهم إنتاج مضامين إعلامية مراعية لمقاربتي النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان ومساندة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية.

 

تتناول الدورة محاور: المشاركة السياسية للنساء ومعيقاتها ودور الإعلام في الحد منها، الصور النمطية المرتبطة بمشاركة النساء في الإعلام، المسار الإنتخابي والإعلام والمرأة ضمنه، والإنصاف في التغطية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص في الظهور الإعلامي، وآليات التغيير نحو التغطية المنصفة للنساء في الانتخابات وانخراط الإعلاميات والإعلاميين في التغيير.

يذكر أن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ينفذ بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" برنامجا تدريبيا إقليميا لفائدة الإعلاميات والإعلاميين المحلين والقيادات النسائية المحلية في مجال تعزيز حضور ومشاركة النساء على المستوى المحلي. وقد سبق أن انتظمت دورات تدريبية للإعلاميات والإعلاميين حول تعزيز المشاركة السياسية للنساء في عدد من البلدان العربية من ضمنها لبنان وسلطنة عمان والأردن وموريتانيا.

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النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
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نجحت إدارة النادي الصفاقسي، في إتمام صفقة ضم مهاجم النادي البنزرتي، جاسم الحمدوني، حيث وقع اللاعب على عقد...
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بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد...
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عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
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