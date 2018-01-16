جندوبة: يوم تحسيسي حول التوقي من التهاب الكبد الفيروسي والنزلة الموسمية

جندوبة- الشروق اونلاين- عبد الكريم:

نظمت المتدوبية الجهوية للتربية بجنظوبة بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما تحسيسيا للتوقي من الالتهاب الكبدي الفيروسي والنزلة الموسمية.

اليوم التحسيسي الذي احتضنته مدرسة علوم التمريض بجندوبة وحضره مديرو المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية وعدد من المربين والممرضين تضمن كلمة المدير الجهوية للصحة الذي أكد على أهمية التكامل بين وزارتي التربية والصحة من أجل السلامة المدرسية من جانبه اكد المدير المساعد للحياة المدرسية بالمندوبية الحهوية للتربية بجندوبة على أهمية توفير مستلزمات وظروف النظافة بالمؤسسات التربوية للحد من أمراض الالتهاب الكبدي الفيروسي .

اليوم التحسيسي تضمن ثلاثة مداخلات للدكتورة سميرة المناعي الاولى حول "الالتهاب الكبدي الفيروسي صنف أ 1 والتوقي منه" والثانية حول "كيفية التوقي من النزلة الموسمية بالوسط المدرسي" والثالثة حول "الصحة الجيدة تبدأ بغسل الأيدي".

هذا وتفاعل الحضور مع المداخلات والمواضيع المقترحة.