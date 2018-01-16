إطلاق مشروع "ڨوللهم- GOULEL'HOM "

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تعقد منظمة "راج" (الشبكة البدلية للشباب التونسي) ندوة صحفية غدا الاربعاء 17 جانفي 2018 لإطلاق مشروع» ڨوللهم «GOULEL'HOM- وهو منصة إلكترونية لدعم الديمقراطية التشاركية والبيانات المفتوحة/ الحوكمة المفتوحة (OPEN DATA / OPEN GOV) تم بعثه من قبل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ في منظمة راج تونس حتى يكون ﻭﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭالبلديات او الاﺩﺍﺭات العمومية وذلك بحضور والي تونس الكتاب العامين لبلديات مدينة تونس.