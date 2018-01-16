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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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وفاة مغني الغوسبل الأميركي ادوين هوكينز
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الأولى
وفاة مغني الغوسبل الأميركي ادوين هوكينز
16 جانفي 2018 | 11:41

توفي مغني الغوسبل الأميركي ادوين هوكينز الذي اشتهر خصوصا بعد النجاح الهائل لنسخته من أغنية "او هابي داي" العام 1969، عن 74 عاما، مساء الاثنين.

ويعتبر هوكينز من مؤسسي موسيقى الغوسبل الحديثة.

وقد توفي في منزله في كاليفورنيا بعد صراع طويل مع سرطان البانكرياس على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن وكيل أعمال المغني بيل كاربنتر.

و"او هابي داي" نشيد ديني يعود للقرن الثامن عشر، إلا أن ادوين هوكينز أعد النسخة الراهنة منه بصوتين متآلفين.

وعرفت الأغنية بسرعة نجاحا هائلا، وبيعت أكثر من 7 ملايين أسطوانة منها. وحصلت فرقة "ادوين هوكينز سينغرز" على جائزة غرامي الموسيقية الأميركية العريقة لأفضل موسيقى غوسبل.

وقد أدى الأغنية بعد ذلك خصوصا غلين كامبل والفيس بريسلي. وفاز ادوين هوكينز خلال مسيرته بـ 4 جوائز غرامي.

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الأولى
وفاة مغني الغوسبل الأميركي ادوين هوكينز
16 جانفي 2018 | 11:41

توفي مغني الغوسبل الأميركي ادوين هوكينز الذي اشتهر خصوصا بعد النجاح الهائل لنسخته من أغنية "او هابي داي" العام 1969، عن 74 عاما، مساء الاثنين.

ويعتبر هوكينز من مؤسسي موسيقى الغوسبل الحديثة.

وقد توفي في منزله في كاليفورنيا بعد صراع طويل مع سرطان البانكرياس على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن وكيل أعمال المغني بيل كاربنتر.

و"او هابي داي" نشيد ديني يعود للقرن الثامن عشر، إلا أن ادوين هوكينز أعد النسخة الراهنة منه بصوتين متآلفين.

وعرفت الأغنية بسرعة نجاحا هائلا، وبيعت أكثر من 7 ملايين أسطوانة منها. وحصلت فرقة "ادوين هوكينز سينغرز" على جائزة غرامي الموسيقية الأميركية العريقة لأفضل موسيقى غوسبل.

وقد أدى الأغنية بعد ذلك خصوصا غلين كامبل والفيس بريسلي. وفاز ادوين هوكينز خلال مسيرته بـ 4 جوائز غرامي.

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