والي تونس: تخصيص مليار ونصف لتحسين المساكن

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- فؤاد العجرودي: أعلن والي تونس الشاذلي بو علاق في تصريح لـ'الشروق أون لاين" عن استئناف صرف منح تحسين المسكن المجمّدة منذ سنة 2015 لفائدة العائلات المعوزة مشيرا الى أنه تم تخصيص اعتمادان بقيمة مليون و500 الف دينار لهذا البرنامج.