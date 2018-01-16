نقابة الاطباء تطالب بضرورة ضخ اموال للمستشفيات العمومية

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طالبت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين، حبيبة ميزوني .بضرورة مراجعة العلاقة التعاقدية بين المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام".
وأكدت، ميزوني، في حوار عبر اذاعة "شمس آف آم"، على "ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتضخ أمولا للمستشفيات العمومية الى جانب عقد مجلس وزاري في الغرض" مشيرة الى أن "الكنام لم يدفع مستحقات المستشفيات العمومية التي تبلغ 400 مليون دينار".
وبينت، في سياق متصل، أنه "لأول مرة منذ الاستقلال يتم غلق بعد الأقسام في المستشفيات العمومية" مشيرة الى أن "بعض العمليات الجراحية غير الاستعجالية يتم الغاؤها بالإضافة الى أن عددا من التدخلات الاستعجالية تتم في ظروف لا تستجيب للسلامة وذلك بسبب الازمة التي تمر بها المستشفيات".
وطالبت، بـ"ضرورة خلاص مستحقات المستشفيات خاصة وأنها تمر بأزمة مالية خانقة" مشيرة الى "أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه 'الصوناد' والشركة التونسية للكهرباء والغاز 'الستاغ' تهددان بقطع الماء والكهرباء عن المستشفيات العمومية"، وفق ذات المصدر.
طالبت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين، حبيبة ميزوني .بضرورة مراجعة العلاقة التعاقدية بين المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام".
وأكدت، ميزوني، في حوار عبر اذاعة "شمس آف آم"، على "ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتضخ أمولا للمستشفيات العمومية الى جانب عقد مجلس وزاري في الغرض" مشيرة الى أن "الكنام لم يدفع مستحقات المستشفيات العمومية التي تبلغ 400 مليون دينار".
وبينت، في سياق متصل، أنه "لأول مرة منذ الاستقلال يتم غلق بعد الأقسام في المستشفيات العمومية" مشيرة الى أن "بعض العمليات الجراحية غير الاستعجالية يتم الغاؤها بالإضافة الى أن عددا من التدخلات الاستعجالية تتم في ظروف لا تستجيب للسلامة وذلك بسبب الازمة التي تمر بها المستشفيات".
وطالبت، بـ"ضرورة خلاص مستحقات المستشفيات خاصة وأنها تمر بأزمة مالية خانقة" مشيرة الى "أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه 'الصوناد' والشركة التونسية للكهرباء والغاز 'الستاغ' تهددان بقطع الماء والكهرباء عن المستشفيات العمومية"، وفق ذات المصدر.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018