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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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نقابة الاطباء تطالب بضرورة ضخ اموال للمستشفيات العمومية
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الأولى
نقابة الاطباء تطالب بضرورة ضخ اموال للمستشفيات العمومية
16 جانفي 2018 | 11:06

طالبت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين، حبيبة ميزوني .بضرورة مراجعة العلاقة التعاقدية بين المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام".

وأكدت، ميزوني، في حوار عبر اذاعة "شمس آف آم"، على "ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتضخ أمولا للمستشفيات العمومية الى جانب عقد مجلس وزاري في الغرض" مشيرة الى أن "الكنام لم يدفع مستحقات المستشفيات العمومية التي تبلغ 400 مليون دينار".

وبينت، في سياق متصل، أنه "لأول مرة منذ الاستقلال يتم غلق بعد الأقسام في المستشفيات العمومية" مشيرة الى أن "بعض العمليات الجراحية غير الاستعجالية يتم الغاؤها بالإضافة الى أن عددا من التدخلات الاستعجالية تتم في ظروف لا تستجيب للسلامة وذلك بسبب الازمة التي تمر بها المستشفيات".

وطالبت، بـ"ضرورة خلاص مستحقات المستشفيات خاصة وأنها تمر بأزمة مالية خانقة" مشيرة الى "أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه 'الصوناد' والشركة التونسية للكهرباء والغاز 'الستاغ' تهددان بقطع الماء والكهرباء عن المستشفيات العمومية"، وفق ذات المصدر.

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الأولى
نقابة الاطباء تطالب بضرورة ضخ اموال للمستشفيات العمومية
16 جانفي 2018 | 11:06

طالبت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين، حبيبة ميزوني .بضرورة مراجعة العلاقة التعاقدية بين المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام".

وأكدت، ميزوني، في حوار عبر اذاعة "شمس آف آم"، على "ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتضخ أمولا للمستشفيات العمومية الى جانب عقد مجلس وزاري في الغرض" مشيرة الى أن "الكنام لم يدفع مستحقات المستشفيات العمومية التي تبلغ 400 مليون دينار".

وبينت، في سياق متصل، أنه "لأول مرة منذ الاستقلال يتم غلق بعد الأقسام في المستشفيات العمومية" مشيرة الى أن "بعض العمليات الجراحية غير الاستعجالية يتم الغاؤها بالإضافة الى أن عددا من التدخلات الاستعجالية تتم في ظروف لا تستجيب للسلامة وذلك بسبب الازمة التي تمر بها المستشفيات".

وطالبت، بـ"ضرورة خلاص مستحقات المستشفيات خاصة وأنها تمر بأزمة مالية خانقة" مشيرة الى "أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه 'الصوناد' والشركة التونسية للكهرباء والغاز 'الستاغ' تهددان بقطع الماء والكهرباء عن المستشفيات العمومية"، وفق ذات المصدر.

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16 جانفي 2018 السّاعة 17:20
كشفت الديوانة التونسية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، ان مصالح الحرس الديواني قامت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14...
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عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
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