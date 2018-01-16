النادي الصفاقسي: ثلاثة تعزيزات في الهجوم

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نجح النادي الصفاقسي خلال الساعات الاخيرة للميركاتو الشتوي في تعزيز خط هجوم فريق اكابر كرة القدم بثلاثة لاعبين هم الايفواري كريس كواكو (18 سنة) والنيجيري ايدوو كينغسلاي (21 سنة) وجاسم الحمدوني لاعب النادي البنزرتي سابقا (21 سنة).
وجاء في الموقع الرسمي لنادي عاصمة الجنوب ان الايفواري كواكو امضى عقدا لمدة 5 سنوات والنيجيري كينغسلاي عقدا بثلاث سنوات ونصف والحمدوني عقدا باربع سنوات ونصف.
وفي المقابل قام النادي النادي الصفاقسي باعارة الحارس صبري بن حسن الى نادي حمام الانف لمدة 6 اشهر بعد ان مدد هذا الحارس عقده باربع سنوات اضافة الى فسخ عقد اللاعبين اسامة العمدوني وسليم المحجبي بالتراضي.
وكان النادي الصفاقسي انتدب في بداية فترة التنقلات الشتوية مراد الهذلي ومحمد سعيد كرشود واشرف الزواغي ونور زمان الزموري.
ويحتل ابناء المدرب لسعد الدريدي، بعد مرور 14 جولة، المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 28 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الترجي الرياضي.
ويستضيف النادي الصفاقسي في الجولة القادمة الملعب التونسي صاحب المركز السابع بعشرين نقطة.
نجح النادي الصفاقسي خلال الساعات الاخيرة للميركاتو الشتوي في تعزيز خط هجوم فريق اكابر كرة القدم بثلاثة لاعبين هم الايفواري كريس كواكو (18 سنة) والنيجيري ايدوو كينغسلاي (21 سنة) وجاسم الحمدوني لاعب النادي البنزرتي سابقا (21 سنة).
وجاء في الموقع الرسمي لنادي عاصمة الجنوب ان الايفواري كواكو امضى عقدا لمدة 5 سنوات والنيجيري كينغسلاي عقدا بثلاث سنوات ونصف والحمدوني عقدا باربع سنوات ونصف.
وفي المقابل قام النادي النادي الصفاقسي باعارة الحارس صبري بن حسن الى نادي حمام الانف لمدة 6 اشهر بعد ان مدد هذا الحارس عقده باربع سنوات اضافة الى فسخ عقد اللاعبين اسامة العمدوني وسليم المحجبي بالتراضي.
وكان النادي الصفاقسي انتدب في بداية فترة التنقلات الشتوية مراد الهذلي ومحمد سعيد كرشود واشرف الزواغي ونور زمان الزموري.
ويحتل ابناء المدرب لسعد الدريدي، بعد مرور 14 جولة، المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 28 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الترجي الرياضي.
ويستضيف النادي الصفاقسي في الجولة القادمة الملعب التونسي صاحب المركز السابع بعشرين نقطة.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018