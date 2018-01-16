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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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النادي الصفاقسي: ثلاثة تعزيزات في الهجوم
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الأولى
النادي الصفاقسي: ثلاثة تعزيزات في الهجوم
16 جانفي 2018 | 10:54

نجح النادي الصفاقسي خلال الساعات الاخيرة للميركاتو الشتوي في تعزيز خط هجوم فريق اكابر كرة القدم بثلاثة لاعبين هم الايفواري كريس كواكو (18 سنة) والنيجيري ايدوو كينغسلاي (21 سنة) وجاسم الحمدوني لاعب النادي البنزرتي سابقا (21 سنة).

وجاء في الموقع الرسمي لنادي عاصمة الجنوب ان الايفواري كواكو امضى عقدا لمدة 5 سنوات والنيجيري كينغسلاي عقدا بثلاث سنوات ونصف والحمدوني عقدا باربع سنوات ونصف.

وفي المقابل قام النادي النادي الصفاقسي باعارة الحارس صبري بن حسن الى نادي حمام الانف لمدة 6 اشهر بعد ان مدد هذا الحارس عقده باربع سنوات اضافة الى فسخ عقد اللاعبين اسامة العمدوني وسليم المحجبي بالتراضي.

وكان النادي الصفاقسي انتدب في بداية فترة التنقلات الشتوية مراد الهذلي ومحمد سعيد كرشود واشرف الزواغي ونور زمان الزموري.

ويحتل ابناء المدرب لسعد الدريدي، بعد مرور 14 جولة، المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 28 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الترجي الرياضي.

ويستضيف النادي الصفاقسي في الجولة القادمة الملعب التونسي صاحب المركز السابع بعشرين نقطة.

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الأولى
النادي الصفاقسي: ثلاثة تعزيزات في الهجوم
16 جانفي 2018 | 10:54

نجح النادي الصفاقسي خلال الساعات الاخيرة للميركاتو الشتوي في تعزيز خط هجوم فريق اكابر كرة القدم بثلاثة لاعبين هم الايفواري كريس كواكو (18 سنة) والنيجيري ايدوو كينغسلاي (21 سنة) وجاسم الحمدوني لاعب النادي البنزرتي سابقا (21 سنة).

وجاء في الموقع الرسمي لنادي عاصمة الجنوب ان الايفواري كواكو امضى عقدا لمدة 5 سنوات والنيجيري كينغسلاي عقدا بثلاث سنوات ونصف والحمدوني عقدا باربع سنوات ونصف.

وفي المقابل قام النادي النادي الصفاقسي باعارة الحارس صبري بن حسن الى نادي حمام الانف لمدة 6 اشهر بعد ان مدد هذا الحارس عقده باربع سنوات اضافة الى فسخ عقد اللاعبين اسامة العمدوني وسليم المحجبي بالتراضي.

وكان النادي الصفاقسي انتدب في بداية فترة التنقلات الشتوية مراد الهذلي ومحمد سعيد كرشود واشرف الزواغي ونور زمان الزموري.

ويحتل ابناء المدرب لسعد الدريدي، بعد مرور 14 جولة، المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 28 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الترجي الرياضي.

ويستضيف النادي الصفاقسي في الجولة القادمة الملعب التونسي صاحب المركز السابع بعشرين نقطة.

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عبد الجليل المسعودي
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