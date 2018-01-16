توزر: الإطاحة بـ3 أشخاص من أجل سرقة منزل والقتل العمد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بتوزر من إماطة اللثام على جريمة قتل ذهب ضحيتها شخص يوم 10 جانفي2018 داخل مقر سكناه، وإلقاء القبض على 03 أشخاص مورطين في القضية أعمارهم تتراوح بين 22 و30 سنة بعد نصب كمين محكم لهم.

بالتحري معهم اعترفوا بارتكابهم لعملية سرقة محتويات منزل الهالك ودراجته النارية في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية تعمدوا قتله وتولوا التفريط بالبيع في المسروق لأحد أشخاص أصيل الجهة.

كما تمّ حجز الدراجة النارية والملابس التي كان يرتديها أحد الجناة ساعة إرتكابه الجريمة ملطخة بالدماء بإحدى الغابات بمدينة توزر.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم وإدراج الشخص الرابع بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.