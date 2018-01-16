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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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توزر: الإطاحة بـ3 أشخاص من أجل سرقة منزل والقتل العمد
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الأولى
توزر: الإطاحة بـ3 أشخاص من أجل سرقة منزل والقتل العمد
16 جانفي 2018 | 10:41

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بتوزر من إماطة اللثام على جريمة قتل ذهب ضحيتها شخص يوم 10 جانفي2018 داخل مقر سكناه، وإلقاء القبض على 03 أشخاص مورطين في القضية أعمارهم تتراوح بين 22 و30 سنة بعد نصب كمين محكم لهم.

بالتحري معهم اعترفوا بارتكابهم لعملية سرقة محتويات منزل الهالك ودراجته النارية في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية تعمدوا قتله وتولوا التفريط بالبيع في المسروق لأحد أشخاص أصيل الجهة.

كما تمّ حجز الدراجة النارية والملابس التي كان يرتديها أحد الجناة ساعة إرتكابه الجريمة ملطخة بالدماء بإحدى الغابات بمدينة توزر.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم وإدراج الشخص الرابع بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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الأولى
توزر: الإطاحة بـ3 أشخاص من أجل سرقة منزل والقتل العمد
16 جانفي 2018 | 10:41

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بتوزر من إماطة اللثام على جريمة قتل ذهب ضحيتها شخص يوم 10 جانفي2018 داخل مقر سكناه، وإلقاء القبض على 03 أشخاص مورطين في القضية أعمارهم تتراوح بين 22 و30 سنة بعد نصب كمين محكم لهم.

بالتحري معهم اعترفوا بارتكابهم لعملية سرقة محتويات منزل الهالك ودراجته النارية في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية تعمدوا قتله وتولوا التفريط بالبيع في المسروق لأحد أشخاص أصيل الجهة.

كما تمّ حجز الدراجة النارية والملابس التي كان يرتديها أحد الجناة ساعة إرتكابه الجريمة ملطخة بالدماء بإحدى الغابات بمدينة توزر.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم وإدراج الشخص الرابع بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018 السّاعة 17:20
كشفت الديوانة التونسية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، ان مصالح الحرس الديواني قامت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14...
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النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018 السّاعة 17:08
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بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد...
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عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
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