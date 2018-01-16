توزر: الإطاحة بـ3 أشخاص من أجل سرقة منزل والقتل العمد

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تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بتوزر من إماطة اللثام على جريمة قتل ذهب ضحيتها شخص يوم 10 جانفي2018 داخل مقر سكناه، وإلقاء القبض على 03 أشخاص مورطين في القضية أعمارهم تتراوح بين 22 و30 سنة بعد نصب كمين محكم لهم.
بالتحري معهم اعترفوا بارتكابهم لعملية سرقة محتويات منزل الهالك ودراجته النارية في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية تعمدوا قتله وتولوا التفريط بالبيع في المسروق لأحد أشخاص أصيل الجهة.
كما تمّ حجز الدراجة النارية والملابس التي كان يرتديها أحد الجناة ساعة إرتكابه الجريمة ملطخة بالدماء بإحدى الغابات بمدينة توزر.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم وإدراج الشخص الرابع بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بتوزر من إماطة اللثام على جريمة قتل ذهب ضحيتها شخص يوم 10 جانفي2018 داخل مقر سكناه، وإلقاء القبض على 03 أشخاص مورطين في القضية أعمارهم تتراوح بين 22 و30 سنة بعد نصب كمين محكم لهم.
بالتحري معهم اعترفوا بارتكابهم لعملية سرقة محتويات منزل الهالك ودراجته النارية في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية تعمدوا قتله وتولوا التفريط بالبيع في المسروق لأحد أشخاص أصيل الجهة.
كما تمّ حجز الدراجة النارية والملابس التي كان يرتديها أحد الجناة ساعة إرتكابه الجريمة ملطخة بالدماء بإحدى الغابات بمدينة توزر.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم وإدراج الشخص الرابع بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018