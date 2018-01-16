الدّولة تسترجع 30 هك في سوسة بصفة رضائية

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استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسوسة أمس الاثنين 15 جانفي 2018 عقارا دوليا فلاحيا يمسح 30 هك كائنا بعمادة منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة. وجرت عملية الاسترجاع بصفة رضائية مع المواطن الذي استولى على هذا العقار وقام باستغلاله بدون صفة.
وقد تحوزت الإدارة بالعقار إلى حين تسليمه لاحقا إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد والصيانة. كما استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بتونس مؤخرا عقارا دوليا كائنا بمعتمدية العمران، تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي تونس.
وتبلغ مساحة هذا العقار الدولي 1600 م2 إلا أن قيمته المالية هامّة وهو مستغلّ بدون صفة شرعية كروضة أطفال. وجرت عملية الاسترجاع بحضور ممثلي أجهزة الدّولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية بالجهة. وللتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 25 ألف هكتار من الأراضي الدولية.
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسوسة أمس الاثنين 15 جانفي 2018 عقارا دوليا فلاحيا يمسح 30 هك كائنا بعمادة منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة. وجرت عملية الاسترجاع بصفة رضائية مع المواطن الذي استولى على هذا العقار وقام باستغلاله بدون صفة.
وقد تحوزت الإدارة بالعقار إلى حين تسليمه لاحقا إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد والصيانة. كما استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بتونس مؤخرا عقارا دوليا كائنا بمعتمدية العمران، تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي تونس.
وتبلغ مساحة هذا العقار الدولي 1600 م2 إلا أن قيمته المالية هامّة وهو مستغلّ بدون صفة شرعية كروضة أطفال. وجرت عملية الاسترجاع بحضور ممثلي أجهزة الدّولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية بالجهة. وللتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 25 ألف هكتار من الأراضي الدولية.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018