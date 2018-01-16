الدّولة تسترجع 30 هك في سوسة بصفة رضائية

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسوسة أمس الاثنين 15 جانفي 2018 عقارا دوليا فلاحيا يمسح 30 هك كائنا بعمادة منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة. وجرت عملية الاسترجاع بصفة رضائية مع المواطن الذي استولى على هذا العقار وقام باستغلاله بدون صفة.

وقد تحوزت الإدارة بالعقار إلى حين تسليمه لاحقا إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد والصيانة. كما استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بتونس مؤخرا عقارا دوليا كائنا بمعتمدية العمران، تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي تونس.

وتبلغ مساحة هذا العقار الدولي 1600 م2 إلا أن قيمته المالية هامّة وهو مستغلّ بدون صفة شرعية كروضة أطفال. وجرت عملية الاسترجاع بحضور ممثلي أجهزة الدّولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية بالجهة. وللتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 25 ألف هكتار من الأراضي الدولية.