هل قامت آبل بإبطاء جميع أجهزتها القديمة سرا؟

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16 جانفي 2018
تعرضت شركة آبل مؤخرا لانتقادات كبيرة بسبب إبطاء عمل نماذج آيفون القديمة سرا، ولكن هل حصل الأمر نفسه بالنسبة لأجهزة الآيباد؟
وأخيرا، كشفت الشركة عن الأجهزة التي تم إبطاؤها، بحجة تحسين أداء البطارية، وهذه الأخبار جيدة بالنسبة لعشاق آبل.
وتؤكد آبل في وثائق الدعم التي أصدرت حديثا أن أجهزة آيفون هي الوحيدة المتأثرة بميزة تحسين عمر البطارية. وهذا يعني أن أجهزة آيباد القديمة وكذلك ماك بوك وساعة آبل، لن تتأثر بتحديثات البرنامج التي تستهدف حاليا نماذج آيفون القديمة.
وتقول آبل إن "ميزة إدارة الطاقة مخصصة لأجهزة آيفون، ولا تنطبق على منتجات الشركة الأخرى".
ويذكر أن الأجهزة الوحيدة المتضررة هي: آيفون 6، وآيفون 6 بلس، وآيفون 6S بلس، وآيفون SE، وآيفون 7، وآيفون 7 بلس. وواجهت الشركة انتقادا شديدا بسبب قرارها المتعلق بإبطاء أداء الهواتف القديمة.
ويعمل جهاز آيفون، مثل معظم الهواتف الذكية، على بطارية ليثيوم أيون، التي تتحلل مع مرور الوقت. ويعتقد بعض العملاء أن شركة آبل تقدم أعذارا واهية، بهدف دفعهم لشراء النماذج الحديثة.
وتجدر الإشارة إلى قيام آبل بخفض سعر خدمة استبدال البطارية، التي تعمل على إصلاح المشكلة، من 58 إلى 25 جنيها إسترليني.
تعرضت شركة آبل مؤخرا لانتقادات كبيرة بسبب إبطاء عمل نماذج آيفون القديمة سرا، ولكن هل حصل الأمر نفسه بالنسبة لأجهزة الآيباد؟
وأخيرا، كشفت الشركة عن الأجهزة التي تم إبطاؤها، بحجة تحسين أداء البطارية، وهذه الأخبار جيدة بالنسبة لعشاق آبل.
وتؤكد آبل في وثائق الدعم التي أصدرت حديثا أن أجهزة آيفون هي الوحيدة المتأثرة بميزة تحسين عمر البطارية. وهذا يعني أن أجهزة آيباد القديمة وكذلك ماك بوك وساعة آبل، لن تتأثر بتحديثات البرنامج التي تستهدف حاليا نماذج آيفون القديمة.
وتقول آبل إن "ميزة إدارة الطاقة مخصصة لأجهزة آيفون، ولا تنطبق على منتجات الشركة الأخرى".
ويذكر أن الأجهزة الوحيدة المتضررة هي: آيفون 6، وآيفون 6 بلس، وآيفون 6S بلس، وآيفون SE، وآيفون 7، وآيفون 7 بلس. وواجهت الشركة انتقادا شديدا بسبب قرارها المتعلق بإبطاء أداء الهواتف القديمة.
ويعمل جهاز آيفون، مثل معظم الهواتف الذكية، على بطارية ليثيوم أيون، التي تتحلل مع مرور الوقت. ويعتقد بعض العملاء أن شركة آبل تقدم أعذارا واهية، بهدف دفعهم لشراء النماذج الحديثة.
وتجدر الإشارة إلى قيام آبل بخفض سعر خدمة استبدال البطارية، التي تعمل على إصلاح المشكلة، من 58 إلى 25 جنيها إسترليني.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018