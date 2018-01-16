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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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بنزرت: انطلاق اشغال انجاز مشروع تهذيب طريق تسكراية-سجنان
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الأولى
بنزرت: انطلاق اشغال انجاز مشروع تهذيب طريق تسكراية-سجنان
16 جانفي 2018 | 10:17

اعطيت اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 اشارة انطلاق اشغال مشروع تهذيب وتجديد الطريق الجهوية رقم 51 الرابطة بين تسكراية من معتمدية بنزرت الجنوبية ومنطقة البلاكات بمعتمدية سجنان، وذلك خلال زيارة عمل حضرها بالخصوص رئيس بلدية بنزرت حمادي بن عمر ومعتمدة بنزرت الجنوبية بسمة العوني وثلة من ممثلي عدد من الادارات الفنية والبلدية الجهوية والمحلية.

وافاد والي بنزرت محمد قويدر في تصريح له بالمناسبة ان "تكاليفه المشروع الجملية قدرت بحوالي 11 مليون دينار، ستتكفل مصالح التجهيز بالمتابعة والمرافقة له، حيث سيشمل تهذيب كامل الطريق على مسافة تتجاوز ال26 كلم من خلال اجراء تدخلات تتمثل في توسعة الطريق وتجديد المنشات المائية، بما من شانه تحسين شروط السلامة بكامل الطريق وتعزيز اوجه التنمية بالمنطقة والجهة ومحيطها المجاور".

واوصى الوالي بالمناسبة كل المصالح والاطراف المعنية بمن فيهم المقاول المكلف "بالحرص على تامين كل ظروف النجاح للانجاز والالتزام بالمواعيد المضبوطة والرقابة الانية واللاحقة على كل عناصر كراس الشروط الفنية للمشروع، مع التاكيد على تركيز الاشارات المنبهة لمستعملي الطريق وبالتالي تعزيز كل مظاهر الوقاية من الحوادث المرورية".

وكان والي بنزرت ادى في ذات الاطار زيارة عمل الى منطقة الحويشات ببنزرت الجنوبية، اطلع خلالها على نسق تنفيذ مجمل التدخلات التربوية بمدرسة المكان الى جانب عدد من مشاغل البنية التحتية على غرار مسلك الذروة وبريبخ والاطلاع على عدد من الوضعيات الاجتماعية التي تم الاتفاق مع المصالح المعنية بإقرار تدخلات عاجلة لفائدتها من خلال تمكينها من موارد الرزق، واقرار تدخلات لتاطير المنقطعين عن الدراسة بتوجيههم لمراكز التكوين، وتمتيع الحالات الاجتماعية من منح السكن وغيرها من الاجراءات.

وات
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بنزرت: انطلاق اشغال انجاز مشروع تهذيب طريق تسكراية-سجنان
16 جانفي 2018 | 10:17

اعطيت اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 اشارة انطلاق اشغال مشروع تهذيب وتجديد الطريق الجهوية رقم 51 الرابطة بين تسكراية من معتمدية بنزرت الجنوبية ومنطقة البلاكات بمعتمدية سجنان، وذلك خلال زيارة عمل حضرها بالخصوص رئيس بلدية بنزرت حمادي بن عمر ومعتمدة بنزرت الجنوبية بسمة العوني وثلة من ممثلي عدد من الادارات الفنية والبلدية الجهوية والمحلية.

وافاد والي بنزرت محمد قويدر في تصريح له بالمناسبة ان "تكاليفه المشروع الجملية قدرت بحوالي 11 مليون دينار، ستتكفل مصالح التجهيز بالمتابعة والمرافقة له، حيث سيشمل تهذيب كامل الطريق على مسافة تتجاوز ال26 كلم من خلال اجراء تدخلات تتمثل في توسعة الطريق وتجديد المنشات المائية، بما من شانه تحسين شروط السلامة بكامل الطريق وتعزيز اوجه التنمية بالمنطقة والجهة ومحيطها المجاور".

واوصى الوالي بالمناسبة كل المصالح والاطراف المعنية بمن فيهم المقاول المكلف "بالحرص على تامين كل ظروف النجاح للانجاز والالتزام بالمواعيد المضبوطة والرقابة الانية واللاحقة على كل عناصر كراس الشروط الفنية للمشروع، مع التاكيد على تركيز الاشارات المنبهة لمستعملي الطريق وبالتالي تعزيز كل مظاهر الوقاية من الحوادث المرورية".

وكان والي بنزرت ادى في ذات الاطار زيارة عمل الى منطقة الحويشات ببنزرت الجنوبية، اطلع خلالها على نسق تنفيذ مجمل التدخلات التربوية بمدرسة المكان الى جانب عدد من مشاغل البنية التحتية على غرار مسلك الذروة وبريبخ والاطلاع على عدد من الوضعيات الاجتماعية التي تم الاتفاق مع المصالح المعنية بإقرار تدخلات عاجلة لفائدتها من خلال تمكينها من موارد الرزق، واقرار تدخلات لتاطير المنقطعين عن الدراسة بتوجيههم لمراكز التكوين، وتمتيع الحالات الاجتماعية من منح السكن وغيرها من الاجراءات.

وات
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النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018 السّاعة 17:08
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بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد...
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عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
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