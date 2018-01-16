بنزرت: انطلاق اشغال انجاز مشروع تهذيب طريق تسكراية-سجنان

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16 جانفي 2018
اعطيت اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 اشارة انطلاق اشغال مشروع تهذيب وتجديد الطريق الجهوية رقم 51 الرابطة بين تسكراية من معتمدية بنزرت الجنوبية ومنطقة البلاكات بمعتمدية سجنان، وذلك خلال زيارة عمل حضرها بالخصوص رئيس بلدية بنزرت حمادي بن عمر ومعتمدة بنزرت الجنوبية بسمة العوني وثلة من ممثلي عدد من الادارات الفنية والبلدية الجهوية والمحلية.
وافاد والي بنزرت محمد قويدر في تصريح له بالمناسبة ان "تكاليفه المشروع الجملية قدرت بحوالي 11 مليون دينار، ستتكفل مصالح التجهيز بالمتابعة والمرافقة له، حيث سيشمل تهذيب كامل الطريق على مسافة تتجاوز ال26 كلم من خلال اجراء تدخلات تتمثل في توسعة الطريق وتجديد المنشات المائية، بما من شانه تحسين شروط السلامة بكامل الطريق وتعزيز اوجه التنمية بالمنطقة والجهة ومحيطها المجاور".
واوصى الوالي بالمناسبة كل المصالح والاطراف المعنية بمن فيهم المقاول المكلف "بالحرص على تامين كل ظروف النجاح للانجاز والالتزام بالمواعيد المضبوطة والرقابة الانية واللاحقة على كل عناصر كراس الشروط الفنية للمشروع، مع التاكيد على تركيز الاشارات المنبهة لمستعملي الطريق وبالتالي تعزيز كل مظاهر الوقاية من الحوادث المرورية".
وكان والي بنزرت ادى في ذات الاطار زيارة عمل الى منطقة الحويشات ببنزرت الجنوبية، اطلع خلالها على نسق تنفيذ مجمل التدخلات التربوية بمدرسة المكان الى جانب عدد من مشاغل البنية التحتية على غرار مسلك الذروة وبريبخ والاطلاع على عدد من الوضعيات الاجتماعية التي تم الاتفاق مع المصالح المعنية بإقرار تدخلات عاجلة لفائدتها من خلال تمكينها من موارد الرزق، واقرار تدخلات لتاطير المنقطعين عن الدراسة بتوجيههم لمراكز التكوين، وتمتيع الحالات الاجتماعية من منح السكن وغيرها من الاجراءات.
اعطيت اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 اشارة انطلاق اشغال مشروع تهذيب وتجديد الطريق الجهوية رقم 51 الرابطة بين تسكراية من معتمدية بنزرت الجنوبية ومنطقة البلاكات بمعتمدية سجنان، وذلك خلال زيارة عمل حضرها بالخصوص رئيس بلدية بنزرت حمادي بن عمر ومعتمدة بنزرت الجنوبية بسمة العوني وثلة من ممثلي عدد من الادارات الفنية والبلدية الجهوية والمحلية.
وافاد والي بنزرت محمد قويدر في تصريح له بالمناسبة ان "تكاليفه المشروع الجملية قدرت بحوالي 11 مليون دينار، ستتكفل مصالح التجهيز بالمتابعة والمرافقة له، حيث سيشمل تهذيب كامل الطريق على مسافة تتجاوز ال26 كلم من خلال اجراء تدخلات تتمثل في توسعة الطريق وتجديد المنشات المائية، بما من شانه تحسين شروط السلامة بكامل الطريق وتعزيز اوجه التنمية بالمنطقة والجهة ومحيطها المجاور".
واوصى الوالي بالمناسبة كل المصالح والاطراف المعنية بمن فيهم المقاول المكلف "بالحرص على تامين كل ظروف النجاح للانجاز والالتزام بالمواعيد المضبوطة والرقابة الانية واللاحقة على كل عناصر كراس الشروط الفنية للمشروع، مع التاكيد على تركيز الاشارات المنبهة لمستعملي الطريق وبالتالي تعزيز كل مظاهر الوقاية من الحوادث المرورية".
وكان والي بنزرت ادى في ذات الاطار زيارة عمل الى منطقة الحويشات ببنزرت الجنوبية، اطلع خلالها على نسق تنفيذ مجمل التدخلات التربوية بمدرسة المكان الى جانب عدد من مشاغل البنية التحتية على غرار مسلك الذروة وبريبخ والاطلاع على عدد من الوضعيات الاجتماعية التي تم الاتفاق مع المصالح المعنية بإقرار تدخلات عاجلة لفائدتها من خلال تمكينها من موارد الرزق، واقرار تدخلات لتاطير المنقطعين عن الدراسة بتوجيههم لمراكز التكوين، وتمتيع الحالات الاجتماعية من منح السكن وغيرها من الاجراءات.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018