بنزرت: انتشال جثة شاب من قنال

بنزرت- الشروق أون لاين- بدر الدين عرعار: تم في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين انتشال جثة شاب من قبل وحدات الحرس البحري والحماية المدنية بعد ان القى بنفسه بالقنال من جهة حديقة رصيف طارق ابن زياد تجاه البحر حسب شهود عيان لتنطلق معها عملية البحث الى حين العثور عليه ميتا داخل القنال.

وتم رفع الجثة وايداعها بالمستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة وسوف يتم نقلها لاحقا الى مستشفى شارنيكول بالعاصمة للتشريح قصد الوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة.

وقد أذنت النيابة العمومية للجهات الامنية بفتح بحث في الغرض .