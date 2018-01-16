لماذا لا ينقص وزنك رغم الحمية الغذائية؟

أعلن علماء من جامعة بون الألمانية، أنهم اكتشفوا أخيرا لماذا يفقد بعض الناس وزنهم بصعوبة كبيرة ويشعرون بمعاناة شديدة أثناء الحمية.

وفقا للباحثين، فإن السبب يعود إلى آلية الدفاع لدى الجسم، حيث يعتبر الجسم انخفاض الدهون والكربوهيدرات بكميات كبيرة بمثابة عدوى بكتيرية خطيرة، لذلك يبدأ الجهاز المناعي بمحاربة ذلك.

وقال العلماء إن نوعا معينا من النظام الغذائي لعدة سنوات قادر على "إعادة برمجة" بعض الخلايا في أجزاء معينة من الجينات. وإن الانتقال إلى نظام غذائي صحي يسبب التوتر، حيث يعتبره الجسم تهديدا مباشرا له ويجب مكافحته.

ويعتقد العلماء أن اختيار النظام الغذائي أمر في غاية الأهمية، ويجب عمل جميع التحليلات اللازمة قبل البدء بالأمر. وأنه يجب اختيار النظام الغذائي لكل شخص على حدة، ويجب أن يكون ملائما للخصائص التي يتمتع بها الجسم.