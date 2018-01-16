أكبر طائرة في العالم تحمل شيئا مجهولا إلى سوريا

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شوهدت طائرة "أن-22" في السماء فوق قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا قبل أيام.
وحملت هذه الطائرة التي تعتبر أكبر طائرة مروحية تربينية في العالم شيئا مجهولا إلى سوريا بحسب وكالة أنباء موردوفيا الروسية.
وتستطيع طائرة "أن-22" أن تحمل أشياء ثقيلة جدا كدبابة "تي-90" أو آليات منظومة الدفاع الجوي "إس-400".
وبصفة الإجمال تستطيع طائرة "أن-22" التي يقودها طاقم متكون من 7 أشخاص أن تحمل ما يزن 60 طنّا إلى مسافة تزيد على 5000 كيلومتر بسرعة 560 كيلومترا في الساعة.
وتعتبر طائرة "أن-22" طائرة "مخضرمة". فقد صُنعت أحدث طائرات "أن-22" التي تظل في الخدمة في روسيا قبل 40 عاما تقريبا. ومع ذلك تواصل هذه الطائرات عملها إلى جانب الطائرات الأكثر حداثة.
شوهدت طائرة "أن-22" في السماء فوق قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا قبل أيام.
وحملت هذه الطائرة التي تعتبر أكبر طائرة مروحية تربينية في العالم شيئا مجهولا إلى سوريا بحسب وكالة أنباء موردوفيا الروسية.
وتستطيع طائرة "أن-22" أن تحمل أشياء ثقيلة جدا كدبابة "تي-90" أو آليات منظومة الدفاع الجوي "إس-400".
وبصفة الإجمال تستطيع طائرة "أن-22" التي يقودها طاقم متكون من 7 أشخاص أن تحمل ما يزن 60 طنّا إلى مسافة تزيد على 5000 كيلومتر بسرعة 560 كيلومترا في الساعة.
وتعتبر طائرة "أن-22" طائرة "مخضرمة". فقد صُنعت أحدث طائرات "أن-22" التي تظل في الخدمة في روسيا قبل 40 عاما تقريبا. ومع ذلك تواصل هذه الطائرات عملها إلى جانب الطائرات الأكثر حداثة.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018