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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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زواج أسطوري على أعلى قمة جبلية في العالم
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زواج أسطوري على أعلى قمة جبلية في العالم
16 جانفي 2018 | 07:52

يحلم كل زوجين بيوم زفاف "أسطوري" يخلده التاريخ، إلا أن رجلا وامرأة من استراليا كانت لديهما فكرة مختلفة وفريدة من نوعها

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ثنائيا من ولاية كوينزلاند الأسترالية قاما برحلة شاقة ومتعبة دامت 9 أيام من أجل ربط عقدة على جبل إيفرست والاحتفال بعرسهما.

وتحمّل توم رين (31 عاما) وهايدي تورونين (32 عاما) درجات الحرارة المتجمدة والمرتفعات الوعرة خلال طريقهم إلى إيفرست، أعلى قمة جبلية في العالم.

والتقط الزوجان صورا تاريخية في إيفرست كما تبادلا الأماني قبل أن يضيفا لمسة خاصة على رحلتهما، حين قررا ربط عقدة في قمة الجبل.

وقالت الزوجة هايدي تورونين لـ"ديلي ميل" إنهما كانا يرغبان في رحلة "مستقلة" دون أن يرافقهما أي شخص.

وأضافت "بعد وصولنا شعرنا بفرحة خاصة وبفخر كبير.. هي رحلة لن ننساها أبدا."

وأوضحت أن "الطقس كان جميلا، باستثناء آخر يوم.. كان غائما جدا، وكان الثلج يتساقط".

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الأولى
زواج أسطوري على أعلى قمة جبلية في العالم
16 جانفي 2018 | 07:52

يحلم كل زوجين بيوم زفاف "أسطوري" يخلده التاريخ، إلا أن رجلا وامرأة من استراليا كانت لديهما فكرة مختلفة وفريدة من نوعها

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ثنائيا من ولاية كوينزلاند الأسترالية قاما برحلة شاقة ومتعبة دامت 9 أيام من أجل ربط عقدة على جبل إيفرست والاحتفال بعرسهما.

وتحمّل توم رين (31 عاما) وهايدي تورونين (32 عاما) درجات الحرارة المتجمدة والمرتفعات الوعرة خلال طريقهم إلى إيفرست، أعلى قمة جبلية في العالم.

والتقط الزوجان صورا تاريخية في إيفرست كما تبادلا الأماني قبل أن يضيفا لمسة خاصة على رحلتهما، حين قررا ربط عقدة في قمة الجبل.

وقالت الزوجة هايدي تورونين لـ"ديلي ميل" إنهما كانا يرغبان في رحلة "مستقلة" دون أن يرافقهما أي شخص.

وأضافت "بعد وصولنا شعرنا بفرحة خاصة وبفخر كبير.. هي رحلة لن ننساها أبدا."

وأوضحت أن "الطقس كان جميلا، باستثناء آخر يوم.. كان غائما جدا، وكان الثلج يتساقط".

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16 جانفي 2018 السّاعة 17:08
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16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
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عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
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