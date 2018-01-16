إيقاف حكم فرنسي بعد ضربه لاعباً

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16 جانفي 2018
تم إيقاف الحكم توني شابرون بشكل مؤقت، عقب ما بدا من ضربه لدييغو كارلوس لاعب نانت في مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.
وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع، اندفع شابرون باتجاه كارلوس قبل أن يسقط لتُظهر اللقطات التلفزيونية الحكم، وهو يوجه قدمه باتجاه ساق المدافع الذي كان يعدو هو الآخر.
وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان يوم الاثنين: قررت الإدارة الفنية للتحكيم ولجنة الحكام سحب تعيين توني شابرون لإدارة مباراة أنجيه وتروا في دوري الدرجة الأولى يوم الأربعاء المقبل، وذلك حتى إشعار آخر، وتم استدعاء شابرون للمثول أمام لجنة الانضباط برابطة الدوري.
وعقب بضع ثوان من الواقعة، وجه شابرون إنذارا لكارلوس، مما أدى لطرد اللاعب نظرا لحصوله على إنذار آخر في الشوط الأول.
وقال فالنتن رونجيه مهاجم نانت: أعلم أن مهنة التحكيم صعبة لكن الحكم بحاجة ليسأل ويحاسب نفسه في بعض الأحيان، ولو قمنا بشيء كهذا لكان سيتم إيقافنا 10 مباريات.
وقال فالدمار كيتا رئيس نانت لصحيفة ليكيب: هذه مزحة. تلقيت نحو 20 رسالة قصيرة من كافة أنحاء العالم تخبرني أن الحكم يمزح، ماذا تريدني أن أخبرك؟ لو تحدثت كثيرا فسيتم استدعائي من قبل لجنة القيم.
تم إيقاف الحكم توني شابرون بشكل مؤقت، عقب ما بدا من ضربه لدييغو كارلوس لاعب نانت في مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.
وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع، اندفع شابرون باتجاه كارلوس قبل أن يسقط لتُظهر اللقطات التلفزيونية الحكم، وهو يوجه قدمه باتجاه ساق المدافع الذي كان يعدو هو الآخر.
وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان يوم الاثنين: قررت الإدارة الفنية للتحكيم ولجنة الحكام سحب تعيين توني شابرون لإدارة مباراة أنجيه وتروا في دوري الدرجة الأولى يوم الأربعاء المقبل، وذلك حتى إشعار آخر، وتم استدعاء شابرون للمثول أمام لجنة الانضباط برابطة الدوري.
وعقب بضع ثوان من الواقعة، وجه شابرون إنذارا لكارلوس، مما أدى لطرد اللاعب نظرا لحصوله على إنذار آخر في الشوط الأول.
وقال فالنتن رونجيه مهاجم نانت: أعلم أن مهنة التحكيم صعبة لكن الحكم بحاجة ليسأل ويحاسب نفسه في بعض الأحيان، ولو قمنا بشيء كهذا لكان سيتم إيقافنا 10 مباريات.
وقال فالدمار كيتا رئيس نانت لصحيفة ليكيب: هذه مزحة. تلقيت نحو 20 رسالة قصيرة من كافة أنحاء العالم تخبرني أن الحكم يمزح، ماذا تريدني أن أخبرك؟ لو تحدثت كثيرا فسيتم استدعائي من قبل لجنة القيم.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018