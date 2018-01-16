إيقاف حكم فرنسي بعد ضربه لاعباً

تم إيقاف الحكم توني شابرون بشكل مؤقت، عقب ما بدا من ضربه لدييغو كارلوس لاعب نانت في مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.

وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع، اندفع شابرون باتجاه كارلوس قبل أن يسقط لتُظهر اللقطات التلفزيونية الحكم، وهو يوجه قدمه باتجاه ساق المدافع الذي كان يعدو هو الآخر.

وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان يوم الاثنين: قررت الإدارة الفنية للتحكيم ولجنة الحكام سحب تعيين توني شابرون لإدارة مباراة أنجيه وتروا في دوري الدرجة الأولى يوم الأربعاء المقبل، وذلك حتى إشعار آخر، وتم استدعاء شابرون للمثول أمام لجنة الانضباط برابطة الدوري.

وعقب بضع ثوان من الواقعة، وجه شابرون إنذارا لكارلوس، مما أدى لطرد اللاعب نظرا لحصوله على إنذار آخر في الشوط الأول.

وقال فالنتن رونجيه مهاجم نانت: أعلم أن مهنة التحكيم صعبة لكن الحكم بحاجة ليسأل ويحاسب نفسه في بعض الأحيان، ولو قمنا بشيء كهذا لكان سيتم إيقافنا 10 مباريات.

وقال فالدمار كيتا رئيس نانت لصحيفة ليكيب: هذه مزحة. تلقيت نحو 20 رسالة قصيرة من كافة أنحاء العالم تخبرني أن الحكم يمزح، ماذا تريدني أن أخبرك؟ لو تحدثت كثيرا فسيتم استدعائي من قبل لجنة القيم.