ليبيا: ارتفاع عدد قتلى اشتباكات مطار معيتيقة

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16 جانفي 2018
اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس أمس الاثنين مما أدى إلى سقوط عشرين قتيلا على الأقل وإغلاق المطار خلال ما وصفته الحكومة بمحاولة فاشلة لتهريب متشددين من سجن قريب.
وأدى الهجوم إلى نشوب أعنف اشتباكات شهدتها طرابلس منذ أشهر وتقويض ادعاءات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بأنها حققت الاستقرار في المدينة إلى حد بعيد. كما تقوض تلك الاشتباكات أيضا محاولات حكومة الوفاق إقناع البعثات الدبلوماسية بالعودة.
وسُمع دوي إطلاق نيران أسلحة آلية وقذائف مدفعية من وسط المدينة في ساعة مبكرة من صباح أمس وقال مطار معيتيقة إنه تم تعليق الرحلات حتى إشعار آخر. ويدير المطار كل حركة المرور الجوية المدنية من العاصمة وإليها.
وكان المطار خاليا عند العصر عندما هدأت الاشتباكات إلى حد كبير على الرغم من أن طيارين قاموا بنقل عدة طائرات عبر العاصمة إلى المطار الدولي، المغلق منذ 2014 بسبب ما لحق به من أضرار جراء اشتباكات سابقة، في محاولة لحماية هذه الطائرات.
وشاهد مراسل لرويترز طائرة ركاب من طراز إيرباص إيه319 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية في إحدى الحظائر وبها فجوة في السقف بعد إصابتها بنيران مدفعية.
وتعرض ما لا يقل عن أربع طائرات أخرى لأضرار أقل جراء إطلاق النار، بينها طائرتان تديرهما شركة الأجنحة الليبية للطيران والأخريان تابعتان لطيران البراق وهما من طراز بوينج 737، قالت الشركة إنهما كانتا تستعدان للشروع في رحلة خارج البلاد للصيانة.
ويدور هذا القتال بين إحدى أقوى الجماعات في طرابلس وتسمى قوة الردع الخاصة وجماعة أخرى منافسة مقرها حي تاجوراء بالمدينة.
وتعمل قوة الردع الخاصة كوحدة لمكافحة الجريمة والإرهاب وتسيطر على مطار معيتيقة وسجن كبير بالقرب منه. وقوة الردع متحالفة مع حكومة طرابلس وتتعرض لهجمات بين الحين والآخر من جماعات منافسة اعتقلت القوة أعضاء فيها.
اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس أمس الاثنين مما أدى إلى سقوط عشرين قتيلا على الأقل وإغلاق المطار خلال ما وصفته الحكومة بمحاولة فاشلة لتهريب متشددين من سجن قريب.
وأدى الهجوم إلى نشوب أعنف اشتباكات شهدتها طرابلس منذ أشهر وتقويض ادعاءات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بأنها حققت الاستقرار في المدينة إلى حد بعيد. كما تقوض تلك الاشتباكات أيضا محاولات حكومة الوفاق إقناع البعثات الدبلوماسية بالعودة.
وسُمع دوي إطلاق نيران أسلحة آلية وقذائف مدفعية من وسط المدينة في ساعة مبكرة من صباح أمس وقال مطار معيتيقة إنه تم تعليق الرحلات حتى إشعار آخر. ويدير المطار كل حركة المرور الجوية المدنية من العاصمة وإليها.
وكان المطار خاليا عند العصر عندما هدأت الاشتباكات إلى حد كبير على الرغم من أن طيارين قاموا بنقل عدة طائرات عبر العاصمة إلى المطار الدولي، المغلق منذ 2014 بسبب ما لحق به من أضرار جراء اشتباكات سابقة، في محاولة لحماية هذه الطائرات.
وشاهد مراسل لرويترز طائرة ركاب من طراز إيرباص إيه319 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية في إحدى الحظائر وبها فجوة في السقف بعد إصابتها بنيران مدفعية.
وتعرض ما لا يقل عن أربع طائرات أخرى لأضرار أقل جراء إطلاق النار، بينها طائرتان تديرهما شركة الأجنحة الليبية للطيران والأخريان تابعتان لطيران البراق وهما من طراز بوينج 737، قالت الشركة إنهما كانتا تستعدان للشروع في رحلة خارج البلاد للصيانة.
ويدور هذا القتال بين إحدى أقوى الجماعات في طرابلس وتسمى قوة الردع الخاصة وجماعة أخرى منافسة مقرها حي تاجوراء بالمدينة.
وتعمل قوة الردع الخاصة كوحدة لمكافحة الجريمة والإرهاب وتسيطر على مطار معيتيقة وسجن كبير بالقرب منه. وقوة الردع متحالفة مع حكومة طرابلس وتتعرض لهجمات بين الحين والآخر من جماعات منافسة اعتقلت القوة أعضاء فيها.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018