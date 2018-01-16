العثور على 13 شقيقا وشقيقة مكبلين ويتضورون جوعا في منزلهم بكاليفورنيا!

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أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الاثنين، أنها عثرت في منزل بمدينة صغيرة في كاليفورنيا على 13 شقيقا وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل منزلهم.
وقال مكتب شريف مدينة بيريس، الواقعة جنوب شرق لوس أنجليس، في بيان، إن إحدى بنات العائلة وتبلغ من العمر 17 عاما، هي التي اتصلت بالشرطة، للإبلاغ عن هذه المعاناة، بعدما تمكنت من الفرار من المنزل، مشيرا إلى أنها أجرت الاتصال بواسطة هاتف نقال عثرت عليه في المنزل.
وأضاف أن الفتاة كانت "هزيلة"، وبدت وكأن عمرها 10 أعوام، وقد "أكدت أن أشقاءها وشقيقاتها الـ12 محتجزون من قبل والديها داخل المنزل، وأن بعضهم مقيدون بسلاسل وأغلال".
وأوضح البيان، أنه على إثر ذلك توجهت قوة من الشرطة إلى منزل ديفيد توربين، 57 عاما، وزوجته لويز-آنا، 49 عاما، حيث عثرت على العديد من الأطفال مقيدين بسلاسل إلى أسرّتهم في ظلمة حالكة، ووسط رائحة كريهة تزكم الأنوف، وكانوا جميعا "يعانون من سوء تغذية ومتسخين جدا".
ولفتت الشرطة إلى أنها في البدء ظنت أن كل الأشقاء والشقيقات المحتجزين هم قاصرون، لكنها ما لبثت أن اكتشفت أن 7 منهم بالغون تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، في حين أن البقية وعددهم 6، بمن فيهم الفتاة التي أجرت الاتصال بالشرطة، قاصرون وأصغرهم لا يتجاوز عمره عامين.
أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الاثنين، أنها عثرت في منزل بمدينة صغيرة في كاليفورنيا على 13 شقيقا وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل منزلهم.
وقال مكتب شريف مدينة بيريس، الواقعة جنوب شرق لوس أنجليس، في بيان، إن إحدى بنات العائلة وتبلغ من العمر 17 عاما، هي التي اتصلت بالشرطة، للإبلاغ عن هذه المعاناة، بعدما تمكنت من الفرار من المنزل، مشيرا إلى أنها أجرت الاتصال بواسطة هاتف نقال عثرت عليه في المنزل.
وأضاف أن الفتاة كانت "هزيلة"، وبدت وكأن عمرها 10 أعوام، وقد "أكدت أن أشقاءها وشقيقاتها الـ12 محتجزون من قبل والديها داخل المنزل، وأن بعضهم مقيدون بسلاسل وأغلال".
وأوضح البيان، أنه على إثر ذلك توجهت قوة من الشرطة إلى منزل ديفيد توربين، 57 عاما، وزوجته لويز-آنا، 49 عاما، حيث عثرت على العديد من الأطفال مقيدين بسلاسل إلى أسرّتهم في ظلمة حالكة، ووسط رائحة كريهة تزكم الأنوف، وكانوا جميعا "يعانون من سوء تغذية ومتسخين جدا".
ولفتت الشرطة إلى أنها في البدء ظنت أن كل الأشقاء والشقيقات المحتجزين هم قاصرون، لكنها ما لبثت أن اكتشفت أن 7 منهم بالغون تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، في حين أن البقية وعددهم 6، بمن فيهم الفتاة التي أجرت الاتصال بالشرطة، قاصرون وأصغرهم لا يتجاوز عمره عامين.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018