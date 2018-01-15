بريطانيا تعتزم الحد من مساعداتها للدول "التي لا تستثمر في شعوبها"

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15 جانفي 2018
قالت بيني موردونت وزيرة التنمية الدولية البريطانية اليوم الاثنين إن بريطانيا مستعدة لخفض مساعداتها الخارجية التي تنفقها على البلدان النامية، في حال أخفقت تلك الدول في "تحمل مسؤوليتها والاستثمار في شعوبها".
وأضافت موردونت في تصريح صحفي أن بريطانيا لن تستثمر الأموال في من "يضعون أيديهم في جيوبهم" وبدلا من ذلك ستوجه تركيزها على مساعدة الدول النامية "التي ترغب في الوقوف على قدمها".
وأشارت إلى أن الشعب البريطاني لديه مخاوف مشروعة بشأن أوجه إنفاق موازنة المساعدات الخارجية التي تقدر قيمتها حاليا بنحو 13 مليار جنيه استرليني، وما إذا كان من الأفضل إنفاق هذه الأموال على سد "الاحتياجات الداخلية" أو خفض الدين الوطني.
وتلتزم الحكومة البريطانية بصرف 0.7 بالمائة من الدخل القومي على المساعدات الخارجية، وهو ما يصل حاليا لنحو 13 مليار جنيه استرليني سنويا.
وتسعى لندن لترتيب أولوياتها في إنفاق المساعدات الخارجية لتتضمن مساعدة المحتاجين وإنقاذ حياة المعرضين للخطر في الخارج وتحسين التغذية والصحة وتوفير التعليم الجيد للأطفال.
قالت بيني موردونت وزيرة التنمية الدولية البريطانية اليوم الاثنين إن بريطانيا مستعدة لخفض مساعداتها الخارجية التي تنفقها على البلدان النامية، في حال أخفقت تلك الدول في "تحمل مسؤوليتها والاستثمار في شعوبها".
وأضافت موردونت في تصريح صحفي أن بريطانيا لن تستثمر الأموال في من "يضعون أيديهم في جيوبهم" وبدلا من ذلك ستوجه تركيزها على مساعدة الدول النامية "التي ترغب في الوقوف على قدمها".
وأشارت إلى أن الشعب البريطاني لديه مخاوف مشروعة بشأن أوجه إنفاق موازنة المساعدات الخارجية التي تقدر قيمتها حاليا بنحو 13 مليار جنيه استرليني، وما إذا كان من الأفضل إنفاق هذه الأموال على سد "الاحتياجات الداخلية" أو خفض الدين الوطني.
وتلتزم الحكومة البريطانية بصرف 0.7 بالمائة من الدخل القومي على المساعدات الخارجية، وهو ما يصل حاليا لنحو 13 مليار جنيه استرليني سنويا.
وتسعى لندن لترتيب أولوياتها في إنفاق المساعدات الخارجية لتتضمن مساعدة المحتاجين وإنقاذ حياة المعرضين للخطر في الخارج وتحسين التغذية والصحة وتوفير التعليم الجيد للأطفال.
-
00:44بريطانيا تعتزم الحد من مساعداتها للدول "التي لا تستثمر في شعوبها"
16 جانفي 2018
-
00:28منوبة: تسجيل 9 اصابات بالنزلة الوافدة بالجهة منذ دخول فصل الشتاء
16 جانفي 2018
-
00:18العميد هشام المدب: "لا وجود لتعليمات رسمية لتسفير الشباب إلى بؤر القتال"
16 جانفي 2018
-
23:55شرطة بلجيكا: إصابة عدة أشخاص في انهيار مبنى سكني
15 جانفي 2018
-
23:45تحطم مدمرة إيرانية في ميناء على بحر قزوين وفقدان اثنين من طاقمها
15 جانفي 2018
-
23:30الحزب الجمهوري يدين الاستعمال "المفرط للقوة" لتفريق جماهير الترجي الرياضي
15 جانفي 2018
-
23:02بنزرت: حجز600 كلغ من "البسكويت" وفواضل المرطبات الفاسدة
15 جانفي 2018
-
22:46تطاوين: نقابة الأمن تطالب بمقاضاة وكيل محطة بنزين
15 جانفي 2018
-
22:39نابل: انطلاق عمل قسم العيادات الخارجية بمستشفى التلاتلي
15 جانفي 2018
-
22:27غار الدماء: احتراق سيارة في ظروف غامضة
15 جانفي 2018
-
22:21ارتفاع عدد المتورطين في جريمة سرقة وقتل حارس معتمدية دقاش إلى ستّة
15 جانفي 2018
-
21:49تطاوين: "الاوساخ" تثير غضب طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
15 جانفي 2018
-
21:29تطاوين: انطلاق اشغال تعبيد طريق "ماطوس" نحو الصحراء
15 جانفي 2018
-
21:25تونس تطلق قناة سياحية على شبكة الانترنات
15 جانفي 2018
-
21:01النيابة العمومية بصفاقس تفتح بحثا تحقيقيا في حادثة رشق فتاة بالحجارة
15 جانفي 2018
-
20:45اجلاء 12 الف ساكن في الفلبين اثر ثورة بركان
15 جانفي 2018
-
20:30منتخب تونس يهزم مسيمير القطري بسداسية
15 جانفي 2018
-
20:17سمير الطيب: وزارة الفلاحة مدعوة لوضع خطة قابلة للتنفيذ لانتاج بذور بطاطا محلية
15 جانفي 2018
-
19:57القبض على الشخص الذي أضرم النار في 4 سيارات ببوسالم
15 جانفي 2018
-
19:48مستقبل قابس: المحجبي يلتحق بقائمة المنتدبين
15 جانفي 2018