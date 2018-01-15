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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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بريطانيا تعتزم الحد من مساعداتها للدول "التي لا تستثمر في شعوبها"
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الأولى
بريطانيا تعتزم الحد من مساعداتها للدول "التي لا تستثمر في شعوبها"
16 جانفي 2018 | 00:44

قالت بيني موردونت وزيرة التنمية الدولية البريطانية اليوم الاثنين إن بريطانيا مستعدة لخفض مساعداتها الخارجية التي تنفقها على البلدان النامية، في حال أخفقت تلك الدول في "تحمل مسؤوليتها والاستثمار في شعوبها".

وأضافت موردونت في تصريح صحفي أن بريطانيا لن تستثمر الأموال في من "يضعون أيديهم في جيوبهم" وبدلا من ذلك ستوجه تركيزها على مساعدة الدول النامية "التي ترغب في الوقوف على قدمها".

وأشارت إلى أن الشعب البريطاني لديه مخاوف مشروعة بشأن أوجه إنفاق موازنة المساعدات الخارجية التي تقدر قيمتها حاليا بنحو 13 مليار جنيه استرليني، وما إذا كان من الأفضل إنفاق هذه الأموال على سد "الاحتياجات الداخلية" أو خفض الدين الوطني.

وتلتزم الحكومة البريطانية بصرف 0.7 بالمائة من الدخل القومي على المساعدات الخارجية، وهو ما يصل حاليا لنحو 13 مليار جنيه استرليني سنويا.

وتسعى لندن لترتيب أولوياتها في إنفاق المساعدات الخارجية لتتضمن مساعدة المحتاجين وإنقاذ حياة المعرضين للخطر في الخارج وتحسين التغذية والصحة وتوفير التعليم الجيد للأطفال.

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الأولى
بريطانيا تعتزم الحد من مساعداتها للدول "التي لا تستثمر في شعوبها"
16 جانفي 2018 | 00:44

قالت بيني موردونت وزيرة التنمية الدولية البريطانية اليوم الاثنين إن بريطانيا مستعدة لخفض مساعداتها الخارجية التي تنفقها على البلدان النامية، في حال أخفقت تلك الدول في "تحمل مسؤوليتها والاستثمار في شعوبها".

وأضافت موردونت في تصريح صحفي أن بريطانيا لن تستثمر الأموال في من "يضعون أيديهم في جيوبهم" وبدلا من ذلك ستوجه تركيزها على مساعدة الدول النامية "التي ترغب في الوقوف على قدمها".

وأشارت إلى أن الشعب البريطاني لديه مخاوف مشروعة بشأن أوجه إنفاق موازنة المساعدات الخارجية التي تقدر قيمتها حاليا بنحو 13 مليار جنيه استرليني، وما إذا كان من الأفضل إنفاق هذه الأموال على سد "الاحتياجات الداخلية" أو خفض الدين الوطني.

وتلتزم الحكومة البريطانية بصرف 0.7 بالمائة من الدخل القومي على المساعدات الخارجية، وهو ما يصل حاليا لنحو 13 مليار جنيه استرليني سنويا.

وتسعى لندن لترتيب أولوياتها في إنفاق المساعدات الخارجية لتتضمن مساعدة المحتاجين وإنقاذ حياة المعرضين للخطر في الخارج وتحسين التغذية والصحة وتوفير التعليم الجيد للأطفال.

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عبد الجليل المسعودي
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