منوبة: تسجيل 9 اصابات بالنزلة الوافدة بالجهة منذ دخول فصل الشتاء

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سجلت ولاية منوبة، منذ دخول فصل الشتاء، 9 حالات اصابة بالنزلة الوافدة ثلث المصابين أعمارهم أقلّ من 5 سنوات، حيث تمت الاحاطة بهم وتعافوا تماما بعد عناية طبية بمختلف المستشفيات وعادوا الى منازلهم في مناطق الدندان ومنوبة ووادي الليل، حسب ما صرّحت به اليوم لمراسلة (وات) المديرة الجهوية للصحة، ايمان السويسي.
وأوضحت، في تصريحها على هامش اليوم التحسيسي حول مرض النزلة الوافدة، الذي انتظم في مقر مستشفى الرّازي، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية وإدارة الطب
المدرسي والجامعي بوزارة الصحة وحضره عدد من مديري المدارس الابتدائية وأساتذة العلوم الطبيعية بالمدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية بالجهة، أن الولاية لم تصل إلى
الحالة الوبائية وأن الادارة الجهوية للصحة سخّرت 8 مراكز لمراقبة النزلة تغطي الثماني معتمديات في الجهة وتقوم بمراقبة الحالات المصابة بالفيروس ومتابعة الوضع مع المساهمة في تنظيم حملات تحسيسية للتوقي من الفيروس المعدي جدا و الذي يؤثر بشكل كبير في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وخاصة من كبار السنّ والحوامل والصغار والمصابين بأمراض نقص المناعة، حسب قولها.
ومن خلال جملة من المداخلات التي قدمتها إطارات طبية في هذا اللقاء، الذي افتتحه والي منوبة، التعريف بالمرض السريع الانتشار وسبل الوقاية منه في صفوف التلاميذ
باتّباع الطرق المألوفة، على غرار الكمّامات وغسل الأيدي بالمعقّمات الكحولية واقناع المصابين باستعمال الدواء بانتظام.
ومن جهتها، أكدت مديرة ادارة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة، احلام قزارة، ان المؤسسات التربوية لن تشهد حملات تلاقيح إجبارية بخصوص هذا المرض بل حملات التلاقيح العادية ضد الحصبة والحميرة والكزاز والشلل والخناق.
سجلت ولاية منوبة، منذ دخول فصل الشتاء، 9 حالات اصابة بالنزلة الوافدة ثلث المصابين أعمارهم أقلّ من 5 سنوات، حيث تمت الاحاطة بهم وتعافوا تماما بعد عناية طبية بمختلف المستشفيات وعادوا الى منازلهم في مناطق الدندان ومنوبة ووادي الليل، حسب ما صرّحت به اليوم لمراسلة (وات) المديرة الجهوية للصحة، ايمان السويسي.
وأوضحت، في تصريحها على هامش اليوم التحسيسي حول مرض النزلة الوافدة، الذي انتظم في مقر مستشفى الرّازي، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية وإدارة الطب
المدرسي والجامعي بوزارة الصحة وحضره عدد من مديري المدارس الابتدائية وأساتذة العلوم الطبيعية بالمدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية بالجهة، أن الولاية لم تصل إلى
الحالة الوبائية وأن الادارة الجهوية للصحة سخّرت 8 مراكز لمراقبة النزلة تغطي الثماني معتمديات في الجهة وتقوم بمراقبة الحالات المصابة بالفيروس ومتابعة الوضع مع المساهمة في تنظيم حملات تحسيسية للتوقي من الفيروس المعدي جدا و الذي يؤثر بشكل كبير في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وخاصة من كبار السنّ والحوامل والصغار والمصابين بأمراض نقص المناعة، حسب قولها.
ومن خلال جملة من المداخلات التي قدمتها إطارات طبية في هذا اللقاء، الذي افتتحه والي منوبة، التعريف بالمرض السريع الانتشار وسبل الوقاية منه في صفوف التلاميذ
باتّباع الطرق المألوفة، على غرار الكمّامات وغسل الأيدي بالمعقّمات الكحولية واقناع المصابين باستعمال الدواء بانتظام.
ومن جهتها، أكدت مديرة ادارة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة، احلام قزارة، ان المؤسسات التربوية لن تشهد حملات تلاقيح إجبارية بخصوص هذا المرض بل حملات التلاقيح العادية ضد الحصبة والحميرة والكزاز والشلل والخناق.
-
00:44بريطانيا تعتزم الحد من مساعداتها للدول "التي لا تستثمر في شعوبها"
16 جانفي 2018
-
00:28منوبة: تسجيل 9 اصابات بالنزلة الوافدة بالجهة منذ دخول فصل الشتاء
16 جانفي 2018
-
00:18العميد هشام المدب: "لا وجود لتعليمات رسمية لتسفير الشباب إلى بؤر القتال"
16 جانفي 2018
-
23:55شرطة بلجيكا: إصابة عدة أشخاص في انهيار مبنى سكني
15 جانفي 2018
-
23:45تحطم مدمرة إيرانية في ميناء على بحر قزوين وفقدان اثنين من طاقمها
15 جانفي 2018
-
23:30الحزب الجمهوري يدين الاستعمال "المفرط للقوة" لتفريق جماهير الترجي الرياضي
15 جانفي 2018
-
23:02بنزرت: حجز600 كلغ من "البسكويت" وفواضل المرطبات الفاسدة
15 جانفي 2018
-
22:46تطاوين: نقابة الأمن تطالب بمقاضاة وكيل محطة بنزين
15 جانفي 2018
-
22:39نابل: انطلاق عمل قسم العيادات الخارجية بمستشفى التلاتلي
15 جانفي 2018
-
22:27غار الدماء: احتراق سيارة في ظروف غامضة
15 جانفي 2018
-
22:21ارتفاع عدد المتورطين في جريمة سرقة وقتل حارس معتمدية دقاش إلى ستّة
15 جانفي 2018
-
21:49تطاوين: "الاوساخ" تثير غضب طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
15 جانفي 2018
-
21:29تطاوين: انطلاق اشغال تعبيد طريق "ماطوس" نحو الصحراء
15 جانفي 2018
-
21:25تونس تطلق قناة سياحية على شبكة الانترنات
15 جانفي 2018
-
21:01النيابة العمومية بصفاقس تفتح بحثا تحقيقيا في حادثة رشق فتاة بالحجارة
15 جانفي 2018
-
20:45اجلاء 12 الف ساكن في الفلبين اثر ثورة بركان
15 جانفي 2018
-
20:30منتخب تونس يهزم مسيمير القطري بسداسية
15 جانفي 2018
-
20:17سمير الطيب: وزارة الفلاحة مدعوة لوضع خطة قابلة للتنفيذ لانتاج بذور بطاطا محلية
15 جانفي 2018
-
19:57القبض على الشخص الذي أضرم النار في 4 سيارات ببوسالم
15 جانفي 2018
-
19:48مستقبل قابس: المحجبي يلتحق بقائمة المنتدبين
15 جانفي 2018