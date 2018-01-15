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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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منوبة: تسجيل 9 اصابات بالنزلة الوافدة بالجهة منذ دخول فصل الشتاء
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الأولى
منوبة: تسجيل 9 اصابات بالنزلة الوافدة بالجهة منذ دخول فصل الشتاء
16 جانفي 2018 | 00:28

سجلت ولاية منوبة، منذ دخول فصل الشتاء، 9 حالات اصابة بالنزلة الوافدة ثلث المصابين أعمارهم أقلّ من 5 سنوات، حيث تمت الاحاطة بهم وتعافوا تماما بعد عناية طبية بمختلف المستشفيات وعادوا الى منازلهم في مناطق الدندان ومنوبة ووادي الليل، حسب ما صرّحت به اليوم لمراسلة (وات) المديرة الجهوية للصحة، ايمان السويسي.

وأوضحت، في تصريحها على هامش اليوم التحسيسي حول مرض النزلة الوافدة، الذي انتظم في مقر مستشفى الرّازي، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية وإدارة الطب

المدرسي والجامعي بوزارة الصحة وحضره عدد من مديري المدارس الابتدائية وأساتذة العلوم الطبيعية بالمدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية بالجهة، أن الولاية لم تصل إلى

الحالة الوبائية وأن الادارة الجهوية للصحة سخّرت 8 مراكز لمراقبة النزلة تغطي الثماني معتمديات في الجهة وتقوم بمراقبة الحالات المصابة بالفيروس ومتابعة الوضع مع المساهمة في تنظيم حملات تحسيسية للتوقي من الفيروس المعدي جدا و الذي يؤثر بشكل كبير في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وخاصة من كبار السنّ والحوامل والصغار والمصابين بأمراض نقص المناعة، حسب قولها.

ومن خلال جملة من المداخلات التي قدمتها إطارات طبية في هذا اللقاء، الذي افتتحه والي منوبة، التعريف بالمرض السريع الانتشار وسبل الوقاية منه في صفوف التلاميذ

باتّباع الطرق المألوفة، على غرار الكمّامات وغسل الأيدي بالمعقّمات الكحولية واقناع المصابين باستعمال الدواء بانتظام.

ومن جهتها، أكدت مديرة ادارة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة، احلام قزارة، ان المؤسسات التربوية لن تشهد حملات تلاقيح إجبارية بخصوص هذا المرض بل حملات التلاقيح العادية ضد الحصبة والحميرة والكزاز والشلل والخناق.

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منوبة: تسجيل 9 اصابات بالنزلة الوافدة بالجهة منذ دخول فصل الشتاء
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المزيد من الأخبار...
الأولى
منوبة: تسجيل 9 اصابات بالنزلة الوافدة بالجهة منذ دخول فصل الشتاء
16 جانفي 2018 | 00:28

سجلت ولاية منوبة، منذ دخول فصل الشتاء، 9 حالات اصابة بالنزلة الوافدة ثلث المصابين أعمارهم أقلّ من 5 سنوات، حيث تمت الاحاطة بهم وتعافوا تماما بعد عناية طبية بمختلف المستشفيات وعادوا الى منازلهم في مناطق الدندان ومنوبة ووادي الليل، حسب ما صرّحت به اليوم لمراسلة (وات) المديرة الجهوية للصحة، ايمان السويسي.

وأوضحت، في تصريحها على هامش اليوم التحسيسي حول مرض النزلة الوافدة، الذي انتظم في مقر مستشفى الرّازي، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية وإدارة الطب

المدرسي والجامعي بوزارة الصحة وحضره عدد من مديري المدارس الابتدائية وأساتذة العلوم الطبيعية بالمدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية بالجهة، أن الولاية لم تصل إلى

الحالة الوبائية وأن الادارة الجهوية للصحة سخّرت 8 مراكز لمراقبة النزلة تغطي الثماني معتمديات في الجهة وتقوم بمراقبة الحالات المصابة بالفيروس ومتابعة الوضع مع المساهمة في تنظيم حملات تحسيسية للتوقي من الفيروس المعدي جدا و الذي يؤثر بشكل كبير في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وخاصة من كبار السنّ والحوامل والصغار والمصابين بأمراض نقص المناعة، حسب قولها.

ومن خلال جملة من المداخلات التي قدمتها إطارات طبية في هذا اللقاء، الذي افتتحه والي منوبة، التعريف بالمرض السريع الانتشار وسبل الوقاية منه في صفوف التلاميذ

باتّباع الطرق المألوفة، على غرار الكمّامات وغسل الأيدي بالمعقّمات الكحولية واقناع المصابين باستعمال الدواء بانتظام.

ومن جهتها، أكدت مديرة ادارة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة، احلام قزارة، ان المؤسسات التربوية لن تشهد حملات تلاقيح إجبارية بخصوص هذا المرض بل حملات التلاقيح العادية ضد الحصبة والحميرة والكزاز والشلل والخناق.

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منوبة: تسجيل 9 اصابات بالنزلة الوافدة بالجهة منذ دخول فصل الشتاء
16 جانفي 2018 السّاعة 00:28
سجلت ولاية منوبة، منذ دخول فصل الشتاء، 9 حالات اصابة بالنزلة الوافدة ثلث المصابين أعمارهم أقلّ من 5 سنوات،...
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16 جانفي 2018 السّاعة 00:18
قال العميد هشام المدب، الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية، "إنه لا وجود لتعليمات رسمية هرمية خرجت من...
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جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
16 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
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