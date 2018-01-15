العميد هشام المدب: "لا وجود لتعليمات رسمية لتسفير الشباب إلى بؤر القتال"

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قال العميد هشام المدب، الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية، "إنه لا وجود لتعليمات رسمية هرمية خرجت من مؤسسة أو حزب أو جمعية ما، حثت الشباب التونسي على التنقل إلى بؤر القتال ومن بينها سوريا".
ولاحظ المدب وهو أيضا مدير سابق لمكتب العلاقة مع المواطن بالداخلية، خلال الإستماع له عشية اليوم الاثنين، من قبل لجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، بالبرلمان، أنه تبين له من خلال عديد التقارير التي أنجزها والمعلومات التي تحصل عليها عندما كان بهذه الوزارة، "عدم وجود جهة، بعينها، مسؤولة عن تسفير الشباب"، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الإجتماعي وخاصة منها "الفايسبوك"، سيما بعد رفع الرقابة عنه إبان الثورة في 2011، "ساهمت بشكل كبير في تعبئة الشباب وحثهم على القتال في تلك المناطق بمساعدة عدة عوامل داخلية وخارجية".
واعتبر أن مشكل الجهاز الأمني، في ما يخص منع سفر الكثير من الشباب، يكمن في مستوى اتخاذ القرار والتنفيذ، إذ لاحظ أن المسؤول الأمني الذي تعينه السلطة السياسية، يبقى رهينا لتعليمات تلك السلطة ويظل دائما في حالة تردد من اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب، لأنه "خائف" من السلطة السياسية التي عينته.
أما بخصوص المعلومة الأمنية التي وردت عليه عندما كان مباشرا لعمله بوزارة الداخلية، وتفيد بأن "117 إرهابيا سيعودون إلى تونس، كتعزيزات لإرهابيي الشعانبي"، ذكر العميد المدب أنه أحال آنذاك هذه المعلومة على وزير الداخلية فورا، وعندما لم يلحظ تحركا فوريا، تقدم بقضية لدى القضاء، وعندما تبين له أنه "تسرع وأخطأ التقدير"، تراجع عن القضية، نظرا إلى أنه علم في ما بعد، أن "أقصى ما كانت الوزارة تستطيع فعله معهم، هو وضعهم محل تفتيش ومراقبتهم"، على حد قوله.
يذكر أن منظمة الأمن والمواطن، التي يرأسها النقابي الأمني عصام الدردوري، كانت قد قدمت تقريرا إلى مجلس نواب الشعب ذكرت فيه أن "العميد هشام المدب تعرض إلى ضغوطات من قيادات أمنية لكي يتستر عن ملف التسفير والإرهابيين وأنه يملك معلومات ثابتة في هذا الشأن".
قال العميد هشام المدب، الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية، "إنه لا وجود لتعليمات رسمية هرمية خرجت من مؤسسة أو حزب أو جمعية ما، حثت الشباب التونسي على التنقل إلى بؤر القتال ومن بينها سوريا".
ولاحظ المدب وهو أيضا مدير سابق لمكتب العلاقة مع المواطن بالداخلية، خلال الإستماع له عشية اليوم الاثنين، من قبل لجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، بالبرلمان، أنه تبين له من خلال عديد التقارير التي أنجزها والمعلومات التي تحصل عليها عندما كان بهذه الوزارة، "عدم وجود جهة، بعينها، مسؤولة عن تسفير الشباب"، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الإجتماعي وخاصة منها "الفايسبوك"، سيما بعد رفع الرقابة عنه إبان الثورة في 2011، "ساهمت بشكل كبير في تعبئة الشباب وحثهم على القتال في تلك المناطق بمساعدة عدة عوامل داخلية وخارجية".
واعتبر أن مشكل الجهاز الأمني، في ما يخص منع سفر الكثير من الشباب، يكمن في مستوى اتخاذ القرار والتنفيذ، إذ لاحظ أن المسؤول الأمني الذي تعينه السلطة السياسية، يبقى رهينا لتعليمات تلك السلطة ويظل دائما في حالة تردد من اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب، لأنه "خائف" من السلطة السياسية التي عينته.
أما بخصوص المعلومة الأمنية التي وردت عليه عندما كان مباشرا لعمله بوزارة الداخلية، وتفيد بأن "117 إرهابيا سيعودون إلى تونس، كتعزيزات لإرهابيي الشعانبي"، ذكر العميد المدب أنه أحال آنذاك هذه المعلومة على وزير الداخلية فورا، وعندما لم يلحظ تحركا فوريا، تقدم بقضية لدى القضاء، وعندما تبين له أنه "تسرع وأخطأ التقدير"، تراجع عن القضية، نظرا إلى أنه علم في ما بعد، أن "أقصى ما كانت الوزارة تستطيع فعله معهم، هو وضعهم محل تفتيش ومراقبتهم"، على حد قوله.
يذكر أن منظمة الأمن والمواطن، التي يرأسها النقابي الأمني عصام الدردوري، كانت قد قدمت تقريرا إلى مجلس نواب الشعب ذكرت فيه أن "العميد هشام المدب تعرض إلى ضغوطات من قيادات أمنية لكي يتستر عن ملف التسفير والإرهابيين وأنه يملك معلومات ثابتة في هذا الشأن".
-
00:44بريطانيا تعتزم الحد من مساعداتها للدول "التي لا تستثمر في شعوبها"
16 جانفي 2018
-
00:28منوبة: تسجيل 9 اصابات بالنزلة الوافدة بالجهة منذ دخول فصل الشتاء
16 جانفي 2018
-
00:18العميد هشام المدب: "لا وجود لتعليمات رسمية لتسفير الشباب إلى بؤر القتال"
16 جانفي 2018
-
23:55شرطة بلجيكا: إصابة عدة أشخاص في انهيار مبنى سكني
15 جانفي 2018
-
23:45تحطم مدمرة إيرانية في ميناء على بحر قزوين وفقدان اثنين من طاقمها
15 جانفي 2018
-
23:30الحزب الجمهوري يدين الاستعمال "المفرط للقوة" لتفريق جماهير الترجي الرياضي
15 جانفي 2018
-
23:02بنزرت: حجز600 كلغ من "البسكويت" وفواضل المرطبات الفاسدة
15 جانفي 2018
-
22:46تطاوين: نقابة الأمن تطالب بمقاضاة وكيل محطة بنزين
15 جانفي 2018
-
22:39نابل: انطلاق عمل قسم العيادات الخارجية بمستشفى التلاتلي
15 جانفي 2018
-
22:27غار الدماء: احتراق سيارة في ظروف غامضة
15 جانفي 2018
-
22:21ارتفاع عدد المتورطين في جريمة سرقة وقتل حارس معتمدية دقاش إلى ستّة
15 جانفي 2018
-
21:49تطاوين: "الاوساخ" تثير غضب طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
15 جانفي 2018
-
21:29تطاوين: انطلاق اشغال تعبيد طريق "ماطوس" نحو الصحراء
15 جانفي 2018
-
21:25تونس تطلق قناة سياحية على شبكة الانترنات
15 جانفي 2018
-
21:01النيابة العمومية بصفاقس تفتح بحثا تحقيقيا في حادثة رشق فتاة بالحجارة
15 جانفي 2018
-
20:45اجلاء 12 الف ساكن في الفلبين اثر ثورة بركان
15 جانفي 2018
-
20:30منتخب تونس يهزم مسيمير القطري بسداسية
15 جانفي 2018
-
20:17سمير الطيب: وزارة الفلاحة مدعوة لوضع خطة قابلة للتنفيذ لانتاج بذور بطاطا محلية
15 جانفي 2018
-
19:57القبض على الشخص الذي أضرم النار في 4 سيارات ببوسالم
15 جانفي 2018
-
19:48مستقبل قابس: المحجبي يلتحق بقائمة المنتدبين
15 جانفي 2018