في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب:

إلتقى اليوم الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق بوفد عن أتحاد الكتٌاب العرب كان رئيس أتٌحاد الكتٌاب التونسيين صلاح الدين الحمادي من بين أعضائه وأشار الرئيس الأسد الى أن سوريا تتعرض الى مؤامرة ومحاولات غزو عقابا لها على دورها في دعم المقاومة العربية ودعمها للقوى الفلسطينية وأحتضانها لهم .

وأعتبر الأسد إلى أن الكتاب العرب مطالبون بالالتزام بالقضايا العربية العادلة حتى يكونوا ضمير أمتهم العربية .