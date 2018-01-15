النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي

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في اخر ساعات الميركاتو الشتوي نجحت هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في ضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف قادما من نادي لوبي ستارز النيجيري.
وسبق للاعب ايدوو كينغسلاي (22 عاما) ان دافع في البطولة النيجيرية عن الوان فريقين اخرين هما صن شاين وغايت واي.
ومن جهة اخرى اعلن النادي الصفاقسي عن فسخ عقد ظهيره الايسر سليم المحجبي بالتراضي اثر تجربة بعامين ونصف مقابل انتقال حارس المرمى صبري بن حسن الى نادي حمام الانف على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر بعد ان قام بتمديد عقده مع فريق عاصمة الجنوب باربع سنوات اضافية.
وكانت الفيفا منعت النادي الصفاقسي من الانتدابات خلال الميركاتو الشتوي والصيفي الماضيين على خلفية القضايا المرفوعة ضده من قبل عدد من اللاعبين والمدربين لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في المواسم الرياضية السابقة.
ويحتل النادي الصفاقسي بعد مرور 14 جولة من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 8 نقاط عن الترجي الرياضي المتصدر. وسيواجه ابناء المدرب لسعد الدريدي مع عودة نشاط البطولة يوم السبت المقبل الملعب التونسي صاحب المركز السابع بمجموع 20 نقطة على ملعب الطيب المهيري.
في اخر ساعات الميركاتو الشتوي نجحت هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في ضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف قادما من نادي لوبي ستارز النيجيري.
وسبق للاعب ايدوو كينغسلاي (22 عاما) ان دافع في البطولة النيجيرية عن الوان فريقين اخرين هما صن شاين وغايت واي.
ومن جهة اخرى اعلن النادي الصفاقسي عن فسخ عقد ظهيره الايسر سليم المحجبي بالتراضي اثر تجربة بعامين ونصف مقابل انتقال حارس المرمى صبري بن حسن الى نادي حمام الانف على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر بعد ان قام بتمديد عقده مع فريق عاصمة الجنوب باربع سنوات اضافية.
وكانت الفيفا منعت النادي الصفاقسي من الانتدابات خلال الميركاتو الشتوي والصيفي الماضيين على خلفية القضايا المرفوعة ضده من قبل عدد من اللاعبين والمدربين لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في المواسم الرياضية السابقة.
ويحتل النادي الصفاقسي بعد مرور 14 جولة من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 8 نقاط عن الترجي الرياضي المتصدر. وسيواجه ابناء المدرب لسعد الدريدي مع عودة نشاط البطولة يوم السبت المقبل الملعب التونسي صاحب المركز السابع بمجموع 20 نقطة على ملعب الطيب المهيري.
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018