النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي

في اخر ساعات الميركاتو الشتوي نجحت هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في ضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف قادما من نادي لوبي ستارز النيجيري.

وسبق للاعب ايدوو كينغسلاي (22 عاما) ان دافع في البطولة النيجيرية عن الوان فريقين اخرين هما صن شاين وغايت واي.

ومن جهة اخرى اعلن النادي الصفاقسي عن فسخ عقد ظهيره الايسر سليم المحجبي بالتراضي اثر تجربة بعامين ونصف مقابل انتقال حارس المرمى صبري بن حسن الى نادي حمام الانف على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر بعد ان قام بتمديد عقده مع فريق عاصمة الجنوب باربع سنوات اضافية.

وكانت الفيفا منعت النادي الصفاقسي من الانتدابات خلال الميركاتو الشتوي والصيفي الماضيين على خلفية القضايا المرفوعة ضده من قبل عدد من اللاعبين والمدربين لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في المواسم الرياضية السابقة.

ويحتل النادي الصفاقسي بعد مرور 14 جولة من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 8 نقاط عن الترجي الرياضي المتصدر. وسيواجه ابناء المدرب لسعد الدريدي مع عودة نشاط البطولة يوم السبت المقبل الملعب التونسي صاحب المركز السابع بمجموع 20 نقطة على ملعب الطيب المهيري.

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