وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير

جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني :

لقي شقيقان 16 و 20 سنة و هما أصيلا منطقة عرقوب الريحان من معتمدية فرنانة مصرعهما عصر اليوم الاثنين بعد غرقهما في شلالات بني مطير التي قدما اليها في اطار جولة ترفيهية مع مجموعة من الاصدقاء و أفراد العائلة .

هذا وقد تدخلت الحماية و تم بحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة انتشال جثتي الضحيتين و نقلهما للمستشفى الجهوي بجندوبة لعرضهما على الطبيب الشرعي .

هذا و أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الوفاة التي بدت مسترابة تعهدت به لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة .

و يذكر ان شلالات بني مطير التي شهدت مصرع الشقيقين تشهد خلال فصلي الشتاء و الربيع توافد عدد كبير من الزوار للاستمتاع بجمالها و السباحة .