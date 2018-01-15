وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير

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جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني :
لقي شقيقان 16 و 20 سنة و هما أصيلا منطقة عرقوب الريحان من معتمدية فرنانة مصرعهما عصر اليوم الاثنين بعد غرقهما في شلالات بني مطير التي قدما اليها في اطار جولة ترفيهية مع مجموعة من الاصدقاء و أفراد العائلة .
هذا وقد تدخلت الحماية و تم بحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة انتشال جثتي الضحيتين و نقلهما للمستشفى الجهوي بجندوبة لعرضهما على الطبيب الشرعي .
هذا و أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الوفاة التي بدت مسترابة تعهدت به لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة .
و يذكر ان شلالات بني مطير التي شهدت مصرع الشقيقين تشهد خلال فصلي الشتاء و الربيع توافد عدد كبير من الزوار للاستمتاع بجمالها و السباحة .
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني :
لقي شقيقان 16 و 20 سنة و هما أصيلا منطقة عرقوب الريحان من معتمدية فرنانة مصرعهما عصر اليوم الاثنين بعد غرقهما في شلالات بني مطير التي قدما اليها في اطار جولة ترفيهية مع مجموعة من الاصدقاء و أفراد العائلة .
هذا وقد تدخلت الحماية و تم بحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة انتشال جثتي الضحيتين و نقلهما للمستشفى الجهوي بجندوبة لعرضهما على الطبيب الشرعي .
هذا و أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الوفاة التي بدت مسترابة تعهدت به لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة .
و يذكر ان شلالات بني مطير التي شهدت مصرع الشقيقين تشهد خلال فصلي الشتاء و الربيع توافد عدد كبير من الزوار للاستمتاع بجمالها و السباحة .
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018