حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!

تونس – الشروق أون لاين: أفاد زميلنا محسن بن أحمد أنّ حادثة غريبة شهدتها قبل قليل الحافلة رقم 75 التابعة لشركة نقل تونس، التي انطلقت من ساحة برشلونة في اتجاه منطقة بومهل قبل أن تتوقّف بمحطّة باب عليوة وتعود إلى محطّة برشلونة وعلى متنها الركاب، بعد مكالمة تلقاها سائق الحافلة من رئيس محطّة برشلونة.

وقد اتضح أنّ الأخير أصرّ أن تعود الحافلة التي كانت على مستوى منطقة باب عليوة، بسبب انطلاقها من محطّة برشلونة قبل موعدها بعشر دقائق تقريبا.

وأضاف زميلنا محسن بن أحمد أنّ الحافلة عادت فعلا الى ساحة برشلونة قبل أن تنطلق من جديد بعد دقائق معدودة نحو منطقة بومهل.!