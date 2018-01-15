حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا

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أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الاعتداء على مطار معيتيقة الدولي، لافتا إلى أن القوة التي نفذت الهجوم استهدفت إطلاق سراح إرهابيين محتجزين في سجن، ينتمون إلى تنظيم "داعش" و"القاعدة".
بنغازي — سبوتنيك. وقال المجلس في بيان، اليوم الإثنين، إنه "يدين الاعتداء المبيت الذي تعرض له محيط مطار معيتيقة الدولي"، مؤكدا أن "هذا الاعتداء كان يستهدف إطلاق سراح الإرهابيين من تنظيمات "داعش"، و"القاعدة"، وغيرهما، من مركز احتجازهم الذي تشرف عليه قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية".
وأضاف المجلس أن "التصدي لهذا الاعتداء جسّد مدى تلاحم المؤسسات العسكرية والأمنية على اختلافها حيث تضافرت الجهود لرد الاعتداء، انطلاقاً من الحرص على أداء الواجب وتحمل المسؤولية الوطنية"، لافتا إلى أن "جميع القوات المشاركة في صد الهجوم أثبتت القدرة على الردع وصد العدوان".
ولفت البيان إلى أن "ما جرى عبث بأمن العاصمة طرابلس مما عرض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر، وأدى لترويع سكان المنطقة".
وقُتل 11 شخصا، فيما أصيب 37 آخرون إثر اشتباكات اندلعت بين قوات الردع الخاصة، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وميليشيا تدعى "بشير البقرة" تابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، اليوم الإثنين، قرب مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، حسبما نقل موقع "الوسط" الليبي عن مدير المستشفى الميداني عبد الدايم الرابطي.
وكان المجلس الرئاسي أعلن حالة الطوارئ القصوى في محيط المطار لاستكمال العمليات الأمنية، مؤكدا أنه "تجري عملية ملاحقة الخارجين على القانون، المستهترين بالأمن، وحياة المواطنين، وسيتم تأمين محيط مطار معيتيقة بمساعدة الفرق والأجهزة الأمنية المختلفة".
واعتبر المجلس أن "هذه الأفعال لا تقتصر على محاولة إطلاق سراح إرهابيين، بل تدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي في البلاد، وإجهاض الجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في بلادنا، ولن تمر دون عقاب ووفقاً للقانون".
وكان مصدر محلي قال إن "الاشتباكات تجددت صباح اليوم في محيط المطار، وجرى إلغاء العديد من الرحلات الجوية، وتحويلها إلى مطار مصراتة".
وأفاد المصدر أن "رتلا مسلحا خرج من منطقة عين زارة في طرابلس، يحمل بين 40 إلى 50 سيارة على متنها صواريخ، ومضادات للطائرات، اتجهت إلى طريق المطار".
وأعلنت قوة الردع الخاصة إن قوات تابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي هاجمت صباح اليوم، مطار معيتيقة الدولي"، مؤكدة أن "من بين المهاجمين مجرمين هاربين مطلوبين وخارجين على القانون"، متابعة "جار التعامل مع هؤلاء المجرمين إلى أن يتم دحرهم عن مطار معيتيقة والسجن الذي يقبع به أكثر من 2500 موقوف".
أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الاعتداء على مطار معيتيقة الدولي، لافتا إلى أن القوة التي نفذت الهجوم استهدفت إطلاق سراح إرهابيين محتجزين في سجن، ينتمون إلى تنظيم "داعش" و"القاعدة".
بنغازي — سبوتنيك. وقال المجلس في بيان، اليوم الإثنين، إنه "يدين الاعتداء المبيت الذي تعرض له محيط مطار معيتيقة الدولي"، مؤكدا أن "هذا الاعتداء كان يستهدف إطلاق سراح الإرهابيين من تنظيمات "داعش"، و"القاعدة"، وغيرهما، من مركز احتجازهم الذي تشرف عليه قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية".
وأضاف المجلس أن "التصدي لهذا الاعتداء جسّد مدى تلاحم المؤسسات العسكرية والأمنية على اختلافها حيث تضافرت الجهود لرد الاعتداء، انطلاقاً من الحرص على أداء الواجب وتحمل المسؤولية الوطنية"، لافتا إلى أن "جميع القوات المشاركة في صد الهجوم أثبتت القدرة على الردع وصد العدوان".
ولفت البيان إلى أن "ما جرى عبث بأمن العاصمة طرابلس مما عرض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر، وأدى لترويع سكان المنطقة".
وقُتل 11 شخصا، فيما أصيب 37 آخرون إثر اشتباكات اندلعت بين قوات الردع الخاصة، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وميليشيا تدعى "بشير البقرة" تابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، اليوم الإثنين، قرب مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، حسبما نقل موقع "الوسط" الليبي عن مدير المستشفى الميداني عبد الدايم الرابطي.
وكان المجلس الرئاسي أعلن حالة الطوارئ القصوى في محيط المطار لاستكمال العمليات الأمنية، مؤكدا أنه "تجري عملية ملاحقة الخارجين على القانون، المستهترين بالأمن، وحياة المواطنين، وسيتم تأمين محيط مطار معيتيقة بمساعدة الفرق والأجهزة الأمنية المختلفة".
واعتبر المجلس أن "هذه الأفعال لا تقتصر على محاولة إطلاق سراح إرهابيين، بل تدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي في البلاد، وإجهاض الجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في بلادنا، ولن تمر دون عقاب ووفقاً للقانون".
وكان مصدر محلي قال إن "الاشتباكات تجددت صباح اليوم في محيط المطار، وجرى إلغاء العديد من الرحلات الجوية، وتحويلها إلى مطار مصراتة".
وأفاد المصدر أن "رتلا مسلحا خرج من منطقة عين زارة في طرابلس، يحمل بين 40 إلى 50 سيارة على متنها صواريخ، ومضادات للطائرات، اتجهت إلى طريق المطار".
وأعلنت قوة الردع الخاصة إن قوات تابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي هاجمت صباح اليوم، مطار معيتيقة الدولي"، مؤكدة أن "من بين المهاجمين مجرمين هاربين مطلوبين وخارجين على القانون"، متابعة "جار التعامل مع هؤلاء المجرمين إلى أن يتم دحرهم عن مطار معيتيقة والسجن الذي يقبع به أكثر من 2500 موقوف".
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018