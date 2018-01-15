العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة

وجه أحمد العكايشي، محترف فريق اتحاد جدة، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد إهدار الكثير من الفرص، خلال مواجهة الهلال، السبت الماضي، في الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وقطع العكايشي على نفسه، وعدًا أمام جماهير العميد، بأن يتقاسم معهم الفرحة في المباراة المقبلة.

وكتب العكايشي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل تويتر "جمهور الاتحاد الحبيب، لا تظنوا أني أقل حزنًا وحسرة منكم، على ضياع الفوز في مباراة الهلال".

وتابع "التوفيق خانني والحظ عاندني، ولكن أعدكم بأن نتقاسم الفرحة في المباراة القادمة".

وكانت جماهير اتحاد جدة، قد طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفسخ عقد المحترف التونسي، بعد تراجع مستواه مؤخرًا.

المصدر: كووورة