الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي

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الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب:
أعلنت الهيئة العربية للمسرح، منذ قليل عن نتائج النسخة الثانية من مسابقة البحث العلمي (2017)، التي تخصصها للباحثين الشباب حتى سن الخامسة و الثلاثين، و قد جاءت لهذا العام تحت عنوان (الخطاب المسرحي بين المخرج و المؤلف)،على هامش الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي التي تختتم غدا في تونس وتركبت لجنة تحكيم لهذه الدورة من :
• العميد البروفيسور جان داوود – لبنان.
• الأستاذ الدكتور طارق العذاري – العراق.
• الأستاذ الدكتور محمد عبازة – تونس.
وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، اسماعيل عبد الله،أن المسابقة التي تحتفي في دورتها الثانية قد وضعت أهدافها الرئيسية منذ انطلاقها في العام 2016 التي احتفت بالنسخة الأولى، على النحو التالي:
• الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح.
• منح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية.
• إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي.
• إثراء المحتوى البحثي المسرحي العربي على شبكة المعلومات.
و كانت النتائج على النحو التالي :
• الخِطَاب المَسْرحي بَيْنَ المخرج والمؤلِّف. "حِوارية الخِطَاب المَسْرحي ". الباحث ابوطالب محمد عبدالمطلب فضل الكريم. السودان.
• "من يتكلم المسرح؟". في جدلية الخطاب المسرحي بين المؤلف والمخرج. الباحث عبد الله المطيع. المغرب.
• هل توجد كتابة درامية بين المؤلف و المخرج، الكتابة الركحية المغربية نموذجا. الباحثة تلكماس المنصوري. المغرب.
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب:
أعلنت الهيئة العربية للمسرح، منذ قليل عن نتائج النسخة الثانية من مسابقة البحث العلمي (2017)، التي تخصصها للباحثين الشباب حتى سن الخامسة و الثلاثين، و قد جاءت لهذا العام تحت عنوان (الخطاب المسرحي بين المخرج و المؤلف)،على هامش الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي التي تختتم غدا في تونس وتركبت لجنة تحكيم لهذه الدورة من :
• العميد البروفيسور جان داوود – لبنان.
• الأستاذ الدكتور طارق العذاري – العراق.
• الأستاذ الدكتور محمد عبازة – تونس.
وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، اسماعيل عبد الله،أن المسابقة التي تحتفي في دورتها الثانية قد وضعت أهدافها الرئيسية منذ انطلاقها في العام 2016 التي احتفت بالنسخة الأولى، على النحو التالي:
• الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح.
• منح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية.
• إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي.
• إثراء المحتوى البحثي المسرحي العربي على شبكة المعلومات.
و كانت النتائج على النحو التالي :
• الخِطَاب المَسْرحي بَيْنَ المخرج والمؤلِّف. "حِوارية الخِطَاب المَسْرحي ". الباحث ابوطالب محمد عبدالمطلب فضل الكريم. السودان.
• "من يتكلم المسرح؟". في جدلية الخطاب المسرحي بين المؤلف والمخرج. الباحث عبد الله المطيع. المغرب.
• هل توجد كتابة درامية بين المؤلف و المخرج، الكتابة الركحية المغربية نموذجا. الباحثة تلكماس المنصوري. المغرب.
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018