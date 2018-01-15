الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي

الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب:

أعلنت الهيئة العربية للمسرح، منذ قليل عن نتائج النسخة الثانية من مسابقة البحث العلمي (2017)، التي تخصصها للباحثين الشباب حتى سن الخامسة و الثلاثين، و قد جاءت لهذا العام تحت عنوان (الخطاب المسرحي بين المخرج و المؤلف)،على هامش الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي التي تختتم غدا في تونس وتركبت لجنة تحكيم لهذه الدورة من :

• العميد البروفيسور جان داوود – لبنان.

• الأستاذ الدكتور طارق العذاري – العراق.

• الأستاذ الدكتور محمد عبازة – تونس.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، اسماعيل عبد الله،أن المسابقة التي تحتفي في دورتها الثانية قد وضعت أهدافها الرئيسية منذ انطلاقها في العام 2016 التي احتفت بالنسخة الأولى، على النحو التالي:

• الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح.

• منح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية.

• إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي.

• إثراء المحتوى البحثي المسرحي العربي على شبكة المعلومات.

و كانت النتائج على النحو التالي :

• الخِطَاب المَسْرحي بَيْنَ المخرج والمؤلِّف. "حِوارية الخِطَاب المَسْرحي ". الباحث ابوطالب محمد عبدالمطلب فضل الكريم. السودان.

• "من يتكلم المسرح؟". في جدلية الخطاب المسرحي بين المؤلف والمخرج. الباحث عبد الله المطيع. المغرب.

• هل توجد كتابة درامية بين المؤلف و المخرج، الكتابة الركحية المغربية نموذجا. الباحثة تلكماس المنصوري. المغرب.