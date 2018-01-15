توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد

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تــوزر – الشروق أون لاين- بوبكر حريزي:
نفّذ عدد من تجّار الجملة والتفصيل وأصحاب محلاّت بيع المرطبات والمخابز بتوزر اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية على خلفية المطالبة بإنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة نوفل العلوي في الجهة لتشدّده في تطبيق القانون حسب قولهم .
اتّهم المحتجون نوفل العلوي بتسبّبه في أزمة فقدان مادتي الزّيت والسكّر بتشدّده الذي أدّى إلى عزوف المزوّدين وأصحاب المعامل عن الجهة وبفرضه قوانين لا تطبق في جهات أخرى والمتمثلة في " بطاقات fiches " في حين أنّ الكرّاس والفواتير كافية وسعيه إلى تسجيل عدد كبير من الخطايا فهو حسب قولهم يطالبهم بالاستظهار بفواتير سنة 2016 والحال أنّنا في 2018 وأكّدوا على ضرورة نقلته وتغييره .
وفي ردّه قال نوفل العلوي إنّه وفي إطار عمله من مهامه الرقابة والتزويد وهو مطالب بمراقبة المواد المدعمة وعلى مستوى التزويد مطالب بتزويد الجهة بالمواد المدعمة وبكل المواد الأخرى وتتم مراقبة المواد المدعمة على مستوى المعامل وتجّار الجملة والتفصيل ويشتكي تجّار التفصيل أحيانا من تجّار الجملة لعدم تزويدهم بكافة الكمية المطلوبة فقامت الإدارة الجهوية للتجارة بحلّ يحمي تاجر الجملة ويسهّل الرقابة على الإدارة والمتمثل في " البطاقة fiche " بين تاجري الجملة والتفصيل لضمان تزويد تاجر التفصيل بالكميـــة المطلوبـــة مـــن الزيت على سبيل المثال وهي ليست إلزامية بل حماية لهم وتتمّ مراقبة السكّر وليس به إشكال وأضاف العلوي قائلا " إذا لم نراقب نحن المواد ونحمي المواد المدعمة فمن سيحميها ؟ " واستغرب تذمّر المحتجين من طلب الاستظهار بفواتير سنة 2016 وقال إنّ القانون يفرض مراقبة فواتير ثلاث سنوات انقضت والتاجر المنظّم يحتفظ بفواتير السنوات السابقة ويصرّح بها لدى القباضة وأكّد أنّه يراقب وفق القانون وطبيعة العمل الرقابي تتطلب متابعة الموضوع كما ينبغي .
تــوزر – الشروق أون لاين- بوبكر حريزي:
نفّذ عدد من تجّار الجملة والتفصيل وأصحاب محلاّت بيع المرطبات والمخابز بتوزر اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية على خلفية المطالبة بإنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة نوفل العلوي في الجهة لتشدّده في تطبيق القانون حسب قولهم .
اتّهم المحتجون نوفل العلوي بتسبّبه في أزمة فقدان مادتي الزّيت والسكّر بتشدّده الذي أدّى إلى عزوف المزوّدين وأصحاب المعامل عن الجهة وبفرضه قوانين لا تطبق في جهات أخرى والمتمثلة في " بطاقات fiches " في حين أنّ الكرّاس والفواتير كافية وسعيه إلى تسجيل عدد كبير من الخطايا فهو حسب قولهم يطالبهم بالاستظهار بفواتير سنة 2016 والحال أنّنا في 2018 وأكّدوا على ضرورة نقلته وتغييره .
وفي ردّه قال نوفل العلوي إنّه وفي إطار عمله من مهامه الرقابة والتزويد وهو مطالب بمراقبة المواد المدعمة وعلى مستوى التزويد مطالب بتزويد الجهة بالمواد المدعمة وبكل المواد الأخرى وتتم مراقبة المواد المدعمة على مستوى المعامل وتجّار الجملة والتفصيل ويشتكي تجّار التفصيل أحيانا من تجّار الجملة لعدم تزويدهم بكافة الكمية المطلوبة فقامت الإدارة الجهوية للتجارة بحلّ يحمي تاجر الجملة ويسهّل الرقابة على الإدارة والمتمثل في " البطاقة fiche " بين تاجري الجملة والتفصيل لضمان تزويد تاجر التفصيل بالكميـــة المطلوبـــة مـــن الزيت على سبيل المثال وهي ليست إلزامية بل حماية لهم وتتمّ مراقبة السكّر وليس به إشكال وأضاف العلوي قائلا " إذا لم نراقب نحن المواد ونحمي المواد المدعمة فمن سيحميها ؟ " واستغرب تذمّر المحتجين من طلب الاستظهار بفواتير سنة 2016 وقال إنّ القانون يفرض مراقبة فواتير ثلاث سنوات انقضت والتاجر المنظّم يحتفظ بفواتير السنوات السابقة ويصرّح بها لدى القباضة وأكّد أنّه يراقب وفق القانون وطبيعة العمل الرقابي تتطلب متابعة الموضوع كما ينبغي .
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018