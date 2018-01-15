توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد

تــوزر – الشروق أون لاين- بوبكر حريزي:

نفّذ عدد من تجّار الجملة والتفصيل وأصحاب محلاّت بيع المرطبات والمخابز بتوزر اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية على خلفية المطالبة بإنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة نوفل العلوي في الجهة لتشدّده في تطبيق القانون حسب قولهم .

اتّهم المحتجون نوفل العلوي بتسبّبه في أزمة فقدان مادتي الزّيت والسكّر بتشدّده الذي أدّى إلى عزوف المزوّدين وأصحاب المعامل عن الجهة وبفرضه قوانين لا تطبق في جهات أخرى والمتمثلة في " بطاقات fiches " في حين أنّ الكرّاس والفواتير كافية وسعيه إلى تسجيل عدد كبير من الخطايا فهو حسب قولهم يطالبهم بالاستظهار بفواتير سنة 2016 والحال أنّنا في 2018 وأكّدوا على ضرورة نقلته وتغييره .

وفي ردّه قال نوفل العلوي إنّه وفي إطار عمله من مهامه الرقابة والتزويد وهو مطالب بمراقبة المواد المدعمة وعلى مستوى التزويد مطالب بتزويد الجهة بالمواد المدعمة وبكل المواد الأخرى وتتم مراقبة المواد المدعمة على مستوى المعامل وتجّار الجملة والتفصيل ويشتكي تجّار التفصيل أحيانا من تجّار الجملة لعدم تزويدهم بكافة الكمية المطلوبة فقامت الإدارة الجهوية للتجارة بحلّ يحمي تاجر الجملة ويسهّل الرقابة على الإدارة والمتمثل في " البطاقة fiche " بين تاجري الجملة والتفصيل لضمان تزويد تاجر التفصيل بالكميـــة المطلوبـــة مـــن الزيت على سبيل المثال وهي ليست إلزامية بل حماية لهم وتتمّ مراقبة السكّر وليس به إشكال وأضاف العلوي قائلا " إذا لم نراقب نحن المواد ونحمي المواد المدعمة فمن سيحميها ؟ " واستغرب تذمّر المحتجين من طلب الاستظهار بفواتير سنة 2016 وقال إنّ القانون يفرض مراقبة فواتير ثلاث سنوات انقضت والتاجر المنظّم يحتفظ بفواتير السنوات السابقة ويصرّح بها لدى القباضة وأكّد أنّه يراقب وفق القانون وطبيعة العمل الرقابي تتطلب متابعة الموضوع كما ينبغي .