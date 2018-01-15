دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني

فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 100 عالميا على الايطالي سالفتوري كاروزو (210 عالميا) 3-2 اليوم الاثنين في الدور الاول للجدول النهائي من دورة استراليا المفتوحة للتنس.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحوالتالي: 6-7 و3-6 و6-3 و7-5 و6-3 وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني جيل مولر (لوكسومبورغ - 28 عالميا) الفائز اليوم على الارجنتيني فيديريكو دلبونيس المصنف 67 عالميا 3-0 (7-5 و6-4 و6-3).

وات