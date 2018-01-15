الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 15 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
تربص المنتخب بالدوحة: تمطط عضلي لرامي البدوي ومباراة... وفاة ممثلة أفلام إباحية عقب أيام من إعلانها التوبة جريدة الشروق ليوم الاحد 14 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الإثنين 15 جانفي 2018 فيديو جديد.. مغتصب وقاتل زينب بملامح أوضح بالفيديو... سرقة فتاة بطريقة محترفة في مطعم مزدحم سليانة: عودة المواجهات بين الأمن والمحتجّين بمدينة... مدرب منتخب تونس لكرة اليد: هدفنا اللقب الأفريقي
الأولى
دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018 | 15:09

فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 100 عالميا على الايطالي سالفتوري كاروزو (210 عالميا) 3-2 اليوم الاثنين في الدور الاول للجدول النهائي من دورة استراليا المفتوحة للتنس.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحوالتالي: 6-7 و3-6 و6-3 و7-5 و6-3  وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني جيل مولر (لوكسومبورغ - 28 عالميا) الفائز اليوم على الارجنتيني فيديريكو دلبونيس المصنف 67 عالميا 3-0 (7-5 و6-4 و6-3).

   

وات
تقرؤون أيضا
الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018 السّاعة 17:15
نفى وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن تكون الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة...
المزيد >>
في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018 السّاعة 16:59
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: إلتقى اليوم الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق بوفد عن أتحاد الكتٌاب العرب...
المزيد >>
النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018 السّاعة 16:52
في اخر ساعات الميركاتو الشتوي نجحت هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في ضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي...
المزيد >>
وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018 السّاعة 16:35
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني : لقي شقيقان 16 و 20 سنة و هما أصيلا منطقة عرقوب الريحان من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018 | 15:09

فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 100 عالميا على الايطالي سالفتوري كاروزو (210 عالميا) 3-2 اليوم الاثنين في الدور الاول للجدول النهائي من دورة استراليا المفتوحة للتنس.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحوالتالي: 6-7 و3-6 و6-3 و7-5 و6-3  وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني جيل مولر (لوكسومبورغ - 28 عالميا) الفائز اليوم على الارجنتيني فيديريكو دلبونيس المصنف 67 عالميا 3-0 (7-5 و6-4 و6-3).

   

وات
تقرؤون أيضا
الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018 السّاعة 17:15
نفى وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن تكون الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة...
المزيد >>
في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018 السّاعة 16:59
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: إلتقى اليوم الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق بوفد عن أتحاد الكتٌاب العرب...
المزيد >>
النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018 السّاعة 16:52
في اخر ساعات الميركاتو الشتوي نجحت هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في ضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي...
المزيد >>
وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018 السّاعة 16:35
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني : لقي شقيقان 16 و 20 سنة و هما أصيلا منطقة عرقوب الريحان من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
تربص المنتخب بالدوحة: تمطط عضلي لرامي البدوي ومباراة... وفاة ممثلة أفلام إباحية عقب أيام من إعلانها التوبة جريدة الشروق ليوم الاحد 14 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الإثنين 15 جانفي 2018 فيديو جديد.. مغتصب وقاتل زينب بملامح أوضح بالفيديو... سرقة فتاة بطريقة محترفة في مطعم مزدحم سليانة: عودة المواجهات بين الأمن والمحتجّين بمدينة... مدرب منتخب تونس لكرة اليد: هدفنا اللقب الأفريقي
﻿