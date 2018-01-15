دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني

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فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 100 عالميا على الايطالي سالفتوري كاروزو (210 عالميا) 3-2 اليوم الاثنين في الدور الاول للجدول النهائي من دورة استراليا المفتوحة للتنس.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحوالتالي: 6-7 و3-6 و6-3 و7-5 و6-3 وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني جيل مولر (لوكسومبورغ - 28 عالميا) الفائز اليوم على الارجنتيني فيديريكو دلبونيس المصنف 67 عالميا 3-0 (7-5 و6-4 و6-3).
فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 100 عالميا على الايطالي سالفتوري كاروزو (210 عالميا) 3-2 اليوم الاثنين في الدور الاول للجدول النهائي من دورة استراليا المفتوحة للتنس.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحوالتالي: 6-7 و3-6 و6-3 و7-5 و6-3 وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني جيل مولر (لوكسومبورغ - 28 عالميا) الفائز اليوم على الارجنتيني فيديريكو دلبونيس المصنف 67 عالميا 3-0 (7-5 و6-4 و6-3).
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018