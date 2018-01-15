ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا

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أعلن المكتب الصحفي لمحافظ مدينة بيرم الروسية أن عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة ارتفع إلى 15 شخصا.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الأمن الإقليمي التابعة لإقليم بيرم وسط روسيا، يلينا دوبينينا: "رجلان مقنعان هاجما معلمة وتلاميذ، ما أدى إلى إصابات 15 شخصا بطعنات سكين، وهم معلمة و12 تلميذا".

وقال المصدر الامني لموقع سبوتنيك "تم القبض على المجرمين، ويتم التعرف على هويتهما والدوافع للقيام بالهجوم".

بدروها، أعلنت إدارة مكتب التحقيقات في مقاطعة بيرم وسط روسيا أن سبب الإصابات في المدرسة ناتج عن شجار باستعمال السكاكين وقع بين تلميذين.

وقالت الإدارة في بيان: "صباح اليوم في إحدى مدارس مدينة بيرم وقع شجار بين تلميذين باستعمال السكاكين، وحاول التلاميذ والمعلمين إيقاف الشجار، ما أدى إلى إصابات".

المصدر: سبوتنيك