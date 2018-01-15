اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة

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يتنافس 122 مترشحا لعضوية المكتب التنفيدي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (31 منصبا) في انتخابات تجري يوم 17 جانفي 2018 بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني السادس عشر للمنظمة الذي يحضره 2180 مؤتمرا وسط تاكيد على ترشح رئيسة المنظمة وداد بوشماوي لولاية ثالثة على راس المنظمة الى جانب عدد من القياديين السابقين.
وقد تم فتح باب الترشح خلال الفترة الممتدة من 17 نوفمبر الى غاية 4 ديسمبر 2017 (45 يوما قبل موعد انعقاد المؤتمر) علما وان المنظمة انطلقت قبل 6 اشهر في الاعداد للمؤتمر من خلال عقد مؤتمرات 24 اتحاد جهويا و18 جلسة عامة للجامعات المهنية و290 جلسة عامة انتخابية للغرف النقابية الوطنية وفق بيانات نشرها الاتحاد.
وسينتخب المؤتمرون 21 شخصية لنيل عضوية المكتب التنفيذي للمنظمة (6 قطاع الصناعة و 5 قطاع الخدمات و 4 قطاع التجارة و 3 المهن و 3 قطاع الصناعات التقليدية) في حين سينتخب 24 رئيس اتحاد جهويا للمنظمة 5 اعضاء لتمثيل الاتحادات الجهوية وتنتخب 18 جامعة مهنية 5 اعضاء اخرين لتمثيلها. وسينتخب المكتب التنفيذي المشكل عقب الانتخابات في اليوم نفسه للمؤتمر رئيسا للمنظمة من بين المترشحين علما وأن مشروع تنقيح القانون الاساسي للمنظمة سيعرض خلال المؤتمر لتتم المصادقة عليه.
يذكر ان آخر مؤتمر لمنظمة الاعراف انعقد في 17 جانفي 2013 وتعقد المنظمة مؤتمرا انتخابيا كل 5 سنوات والذي يمتلك صلاحيات كبيرة لضبط توجهات المنظمة واهدافها واليات المراقبة الداخلية ومراقبة هياكل المنظمة.
يتنافس 122 مترشحا لعضوية المكتب التنفيدي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (31 منصبا) في انتخابات تجري يوم 17 جانفي 2018 بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني السادس عشر للمنظمة الذي يحضره 2180 مؤتمرا وسط تاكيد على ترشح رئيسة المنظمة وداد بوشماوي لولاية ثالثة على راس المنظمة الى جانب عدد من القياديين السابقين.
وقد تم فتح باب الترشح خلال الفترة الممتدة من 17 نوفمبر الى غاية 4 ديسمبر 2017 (45 يوما قبل موعد انعقاد المؤتمر) علما وان المنظمة انطلقت قبل 6 اشهر في الاعداد للمؤتمر من خلال عقد مؤتمرات 24 اتحاد جهويا و18 جلسة عامة للجامعات المهنية و290 جلسة عامة انتخابية للغرف النقابية الوطنية وفق بيانات نشرها الاتحاد.
وسينتخب المؤتمرون 21 شخصية لنيل عضوية المكتب التنفيذي للمنظمة (6 قطاع الصناعة و 5 قطاع الخدمات و 4 قطاع التجارة و 3 المهن و 3 قطاع الصناعات التقليدية) في حين سينتخب 24 رئيس اتحاد جهويا للمنظمة 5 اعضاء لتمثيل الاتحادات الجهوية وتنتخب 18 جامعة مهنية 5 اعضاء اخرين لتمثيلها. وسينتخب المكتب التنفيذي المشكل عقب الانتخابات في اليوم نفسه للمؤتمر رئيسا للمنظمة من بين المترشحين علما وأن مشروع تنقيح القانون الاساسي للمنظمة سيعرض خلال المؤتمر لتتم المصادقة عليه.
يذكر ان آخر مؤتمر لمنظمة الاعراف انعقد في 17 جانفي 2013 وتعقد المنظمة مؤتمرا انتخابيا كل 5 سنوات والذي يمتلك صلاحيات كبيرة لضبط توجهات المنظمة واهدافها واليات المراقبة الداخلية ومراقبة هياكل المنظمة.
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018