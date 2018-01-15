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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
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الأولى
اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018 | 14:54

يتنافس 122 مترشحا لعضوية المكتب التنفيدي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (31 منصبا) في انتخابات تجري يوم 17 جانفي 2018 بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني السادس عشر للمنظمة الذي يحضره 2180 مؤتمرا وسط تاكيد على ترشح رئيسة المنظمة وداد بوشماوي لولاية ثالثة على راس المنظمة الى جانب عدد من القياديين السابقين.

   وقد تم فتح باب الترشح خلال الفترة الممتدة من 17 نوفمبر الى غاية 4 ديسمبر 2017 (45 يوما قبل موعد انعقاد المؤتمر) علما وان المنظمة انطلقت قبل 6 اشهر في الاعداد للمؤتمر من خلال عقد مؤتمرات 24 اتحاد جهويا و18 جلسة عامة للجامعات المهنية و290 جلسة عامة انتخابية للغرف النقابية الوطنية وفق بيانات نشرها الاتحاد.

   وسينتخب المؤتمرون 21 شخصية لنيل عضوية المكتب التنفيذي للمنظمة (6 قطاع الصناعة و 5 قطاع الخدمات و 4 قطاع التجارة و 3 المهن و 3 قطاع الصناعات التقليدية) في حين سينتخب 24 رئيس اتحاد جهويا للمنظمة 5 اعضاء لتمثيل الاتحادات الجهوية وتنتخب 18 جامعة مهنية 5 اعضاء اخرين لتمثيلها.   وسينتخب المكتب التنفيذي المشكل عقب الانتخابات في اليوم نفسه للمؤتمر رئيسا للمنظمة من بين المترشحين علما وأن مشروع تنقيح القانون الاساسي للمنظمة سيعرض خلال المؤتمر لتتم المصادقة عليه.

   يذكر ان آخر مؤتمر لمنظمة الاعراف انعقد في 17 جانفي 2013 وتعقد المنظمة مؤتمرا انتخابيا كل 5 سنوات والذي يمتلك صلاحيات كبيرة لضبط توجهات المنظمة واهدافها واليات المراقبة الداخلية ومراقبة هياكل المنظمة.

  

وات
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الأولى
اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018 | 14:54

يتنافس 122 مترشحا لعضوية المكتب التنفيدي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (31 منصبا) في انتخابات تجري يوم 17 جانفي 2018 بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني السادس عشر للمنظمة الذي يحضره 2180 مؤتمرا وسط تاكيد على ترشح رئيسة المنظمة وداد بوشماوي لولاية ثالثة على راس المنظمة الى جانب عدد من القياديين السابقين.

   وقد تم فتح باب الترشح خلال الفترة الممتدة من 17 نوفمبر الى غاية 4 ديسمبر 2017 (45 يوما قبل موعد انعقاد المؤتمر) علما وان المنظمة انطلقت قبل 6 اشهر في الاعداد للمؤتمر من خلال عقد مؤتمرات 24 اتحاد جهويا و18 جلسة عامة للجامعات المهنية و290 جلسة عامة انتخابية للغرف النقابية الوطنية وفق بيانات نشرها الاتحاد.

   وسينتخب المؤتمرون 21 شخصية لنيل عضوية المكتب التنفيذي للمنظمة (6 قطاع الصناعة و 5 قطاع الخدمات و 4 قطاع التجارة و 3 المهن و 3 قطاع الصناعات التقليدية) في حين سينتخب 24 رئيس اتحاد جهويا للمنظمة 5 اعضاء لتمثيل الاتحادات الجهوية وتنتخب 18 جامعة مهنية 5 اعضاء اخرين لتمثيلها.   وسينتخب المكتب التنفيذي المشكل عقب الانتخابات في اليوم نفسه للمؤتمر رئيسا للمنظمة من بين المترشحين علما وأن مشروع تنقيح القانون الاساسي للمنظمة سيعرض خلال المؤتمر لتتم المصادقة عليه.

   يذكر ان آخر مؤتمر لمنظمة الاعراف انعقد في 17 جانفي 2013 وتعقد المنظمة مؤتمرا انتخابيا كل 5 سنوات والذي يمتلك صلاحيات كبيرة لضبط توجهات المنظمة واهدافها واليات المراقبة الداخلية ومراقبة هياكل المنظمة.

  

وات
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وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018 السّاعة 16:35
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
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