نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب

تمكنت الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بنابل نهاية الاسبوع المنقضي من إيقاف 26 شخصا من بينهم 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب، تتراوح اعمارهم بين 15 و 21 سنة، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسلة (وات) بالجهة

وأوضح المصدر ذاته، أن هؤلاء الشبان "شاركوا في التحركات الليلية وقطعوا الطرقات في محاولة لنهب وترويع المواطنين".

كما نجحت الوحدات الامنية، ليلة امس الاحد في "الإطاحة بشبكة تتكون من 3 عناصر بصدد التنقيب عن الاثار بسليمان وحجز معدات للحفر و خرائط وآلات للبحث عن المعادن في انتظار احالتهم على العدالة".

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