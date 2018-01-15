التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج

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تعتزم الدولة التونسية وشركة "بنــاء كورب" المساهمتان الرئيسيتان في رأس مال شركة "إسمنــت قرطــاج" التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض دولي في مساهمتهما المتمثلة في 52,50 بالمائة من رأسمال الشركة إلى مستثمر إستراتيجي أو مالي قادر على تسيير الشركة وتطويرها.
وللغرض تم تكليف مجمع متكون من "إي،سي،سي، مزار" و بنك الأعمال الألماني "كوبورايت أدفيسري تونزيا" (فرع تونس) ومكتب المرابط للمحاماة كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في خصوص جميع مراحل عملية التفويت بالبيع.
وتنقسم مراحل إنجاز عملية التفويت بالبيع إلى مرحلتين، مرحلة إنتقاء أولي للمستثمرين المهتمين متبوعة بمرحلة العروض المالية مخصصة للمستثمرين المقبولين في المرحلة الأولى.
ويمكن للمستثمرين المهتمين إيداع ملفات الإنتقاء الأوّلي مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع (مع إعتماد تاريخ ختم البريد) وذلك إلى غاية يوم الجمعة 16 فيفري 2018 على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.
وشركة إسمنت قرطاج هي شركة خفية الإسم مدرجة ببورصة الأوراق الماليّة بتونس مختصة في إنتاج الإسمنت والمواد المقطعية والخرسان.
وتمتلك الشركة مصنع إسمنت مجهزا من طرف المصنع الأوّل في العالم لمعدات مصانع الإسمنت، يبعد عن تونس العاصمة قرابة 30 كلم، حيث يوجد بالجنوب الشرقي للعاصمة في سفح جبل الرصاص.
تعتزم الدولة التونسية وشركة "بنــاء كورب" المساهمتان الرئيسيتان في رأس مال شركة "إسمنــت قرطــاج" التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض دولي في مساهمتهما المتمثلة في 52,50 بالمائة من رأسمال الشركة إلى مستثمر إستراتيجي أو مالي قادر على تسيير الشركة وتطويرها.
وللغرض تم تكليف مجمع متكون من "إي،سي،سي، مزار" و بنك الأعمال الألماني "كوبورايت أدفيسري تونزيا" (فرع تونس) ومكتب المرابط للمحاماة كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في خصوص جميع مراحل عملية التفويت بالبيع.
وتنقسم مراحل إنجاز عملية التفويت بالبيع إلى مرحلتين، مرحلة إنتقاء أولي للمستثمرين المهتمين متبوعة بمرحلة العروض المالية مخصصة للمستثمرين المقبولين في المرحلة الأولى.
ويمكن للمستثمرين المهتمين إيداع ملفات الإنتقاء الأوّلي مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع (مع إعتماد تاريخ ختم البريد) وذلك إلى غاية يوم الجمعة 16 فيفري 2018 على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.
وشركة إسمنت قرطاج هي شركة خفية الإسم مدرجة ببورصة الأوراق الماليّة بتونس مختصة في إنتاج الإسمنت والمواد المقطعية والخرسان.
وتمتلك الشركة مصنع إسمنت مجهزا من طرف المصنع الأوّل في العالم لمعدات مصانع الإسمنت، يبعد عن تونس العاصمة قرابة 30 كلم، حيث يوجد بالجنوب الشرقي للعاصمة في سفح جبل الرصاص.
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018