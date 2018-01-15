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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
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الأولى
التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018 | 14:12

تعتزم الدولة التونسية وشركة "بنــاء كورب" المساهمتان الرئيسيتان في رأس مال شركة "إسمنــت قرطــاج" التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض دولي في مساهمتهما المتمثلة في 52,50 بالمائة من رأسمال الشركة إلى مستثمر إستراتيجي أو مالي قادر على تسيير الشركة وتطويرها.

وللغرض تم تكليف مجمع متكون من "إي،سي،سي، مزار" و بنك الأعمال الألماني "كوبورايت أدفيسري تونزيا" (فرع تونس) ومكتب المرابط للمحاماة كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في خصوص جميع مراحل عملية التفويت بالبيع.

وتنقسم مراحل إنجاز عملية التفويت بالبيع إلى مرحلتين، مرحلة إنتقاء أولي للمستثمرين المهتمين متبوعة بمرحلة العروض المالية مخصصة للمستثمرين المقبولين في المرحلة الأولى.

ويمكن للمستثمرين المهتمين إيداع ملفات الإنتقاء الأوّلي مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع (مع إعتماد تاريخ ختم البريد) وذلك إلى غاية يوم الجمعة 16 فيفري 2018 على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.

وشركة إسمنت قرطاج هي شركة خفية الإسم مدرجة ببورصة الأوراق الماليّة بتونس مختصة في إنتاج الإسمنت والمواد المقطعية والخرسان.

وتمتلك الشركة مصنع إسمنت مجهزا من طرف المصنع الأوّل في العالم لمعدات مصانع الإسمنت، يبعد عن تونس العاصمة قرابة 30 كلم، حيث يوجد بالجنوب الشرقي للعاصمة في سفح جبل الرصاص.

(وات)
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الأولى
التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018 | 14:12

تعتزم الدولة التونسية وشركة "بنــاء كورب" المساهمتان الرئيسيتان في رأس مال شركة "إسمنــت قرطــاج" التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض دولي في مساهمتهما المتمثلة في 52,50 بالمائة من رأسمال الشركة إلى مستثمر إستراتيجي أو مالي قادر على تسيير الشركة وتطويرها.

وللغرض تم تكليف مجمع متكون من "إي،سي،سي، مزار" و بنك الأعمال الألماني "كوبورايت أدفيسري تونزيا" (فرع تونس) ومكتب المرابط للمحاماة كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في خصوص جميع مراحل عملية التفويت بالبيع.

وتنقسم مراحل إنجاز عملية التفويت بالبيع إلى مرحلتين، مرحلة إنتقاء أولي للمستثمرين المهتمين متبوعة بمرحلة العروض المالية مخصصة للمستثمرين المقبولين في المرحلة الأولى.

ويمكن للمستثمرين المهتمين إيداع ملفات الإنتقاء الأوّلي مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع (مع إعتماد تاريخ ختم البريد) وذلك إلى غاية يوم الجمعة 16 فيفري 2018 على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.

وشركة إسمنت قرطاج هي شركة خفية الإسم مدرجة ببورصة الأوراق الماليّة بتونس مختصة في إنتاج الإسمنت والمواد المقطعية والخرسان.

وتمتلك الشركة مصنع إسمنت مجهزا من طرف المصنع الأوّل في العالم لمعدات مصانع الإسمنت، يبعد عن تونس العاصمة قرابة 30 كلم، حيث يوجد بالجنوب الشرقي للعاصمة في سفح جبل الرصاص.

(وات)
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
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