سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"

أكدت صباح اليوم الاثنين، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أنها تنزّه كل الأطراف السياسية أن تكون وراء الدعوات للتخريب والفوضى والسرقة.

وشددت سعيدة قراش في تصريح لاذعة شمس آف آم، على أن الأطراف التي دعت لإسقاط قانون المالية لسنة 2018، نددت بأحداث العنف والفوضى وهو دليل على أنها ضد ما جرى.