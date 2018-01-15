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يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...المزيد >>
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سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
أكدت صباح اليوم الاثنين، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أنها تنزّه كل الأطراف السياسية أن تكون وراء الدعوات للتخريب والفوضى والسرقة.
وشددت سعيدة قراش في تصريح لاذعة شمس آف آم، على أن الأطراف التي دعت لإسقاط قانون المالية لسنة 2018، نددت بأحداث العنف والفوضى وهو دليل على أنها ضد ما جرى.
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سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
أكدت صباح اليوم الاثنين، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أنها تنزّه كل الأطراف السياسية أن تكون وراء الدعوات للتخريب والفوضى والسرقة.
وشددت سعيدة قراش في تصريح لاذعة شمس آف آم، على أن الأطراف التي دعت لإسقاط قانون المالية لسنة 2018، نددت بأحداث العنف والفوضى وهو دليل على أنها ضد ما جرى.
الشاهد: جيل جديد من الباعثين سينتفع بـ150 ألف دينار من البنك التونسي للتضامن و600 أ د توفّرها الدولة
15 جانفي 2018 السّاعة 14:19
كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الحوار التفاعلي مع عدد من الشباب العاطلين عن العمل الحاملين للشهائد...المزيد >>
سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018 السّاعة 13:59
أكدت صباح اليوم الاثنين، الناطقة الرسمية باسم...المزيد >>
حركة النهضة تدعو الى ارساء منوال تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية
14 جانفي 2018 السّاعة 23:41
دعت حركة النهضة، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى...المزيد >>
"آفاق تونس" يؤكد انخراطه في مقاومة الفساد والتهريب
14 جانفي 2018 السّاعة 23:11
عبّر حزب آفاق تونس عن تمسّكه باستكمال المسار...المزيد >>
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018
خالد الحدّادصراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...المزيد >>
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