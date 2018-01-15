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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
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السياسي
سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018 | 13:59

أكدت صباح اليوم الاثنين، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أنها تنزّه كل الأطراف السياسية أن تكون وراء الدعوات للتخريب والفوضى والسرقة.

وشددت سعيدة قراش في تصريح لاذعة شمس آف آم، على أن الأطراف التي دعت لإسقاط قانون المالية لسنة 2018، نددت بأحداث العنف والفوضى وهو دليل على أنها ضد ما جرى.

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السياسي
سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018 | 13:59

أكدت صباح اليوم الاثنين، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أنها تنزّه كل الأطراف السياسية أن تكون وراء الدعوات للتخريب والفوضى والسرقة.

وشددت سعيدة قراش في تصريح لاذعة شمس آف آم، على أن الأطراف التي دعت لإسقاط قانون المالية لسنة 2018، نددت بأحداث العنف والفوضى وهو دليل على أنها ضد ما جرى.

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يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
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