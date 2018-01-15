بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا

مكتب بنزرت - مكتب بنزرت- بدرالدين عرعار: شهدت مدينة بنزرت صباح اليوم حادثة غريبة متمثّلة في اعتداء فتاة على شاب بواسطة الة والفرار وكان ذلك في احدى الحدائق الموجودة بقلب المدينة امام ذهول المارة على اثره تم اسعاف المتضرر ونقله للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة من قبل وحدات الحماية المدنية لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اين تم اسعافه وحالته الصحية مستقرة على اثره غادر المستشفى بعد القيام بغرزة على مستوى الجرح.

يذكر ان المتضرر وباتصال الامن به قصد سماعه في محضر بحث عبر عن عدم رغبته في تتبع المظنون فيها نظرا لكونها صديقته وما صدر عنها نتيجة لخلاف بينهما و بإشعار النيابة اذنت باتخاذ التدابير القانونية المعمول بها.