الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الاثنين، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين أثناء رحلتهما إلى البحرين.

ونقلت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها إنها تلقت، صباح الاثنين، بلاغا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن "إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأضافت هيئة الطيران المدني: "الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

وشددت الهيئة الإماراتية على أنها "ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

وفي وقت لاحق من اليوم أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني "بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وقالت الهيئة إنها تعتبر "هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية"، مشددة على أنها "تدرس الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو والمنظمات الأخرى ذات الصلة".

وعلقت السلطات القطرية حتى الآن على الحادث الأول فقط، حيث نفت، على لسان مسؤول في وزارة الخارجية، جملة وتفصيلا الأنباء عن اعتراض مقاتلاتها لطائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة صباح الاثنين.

المصدر: وكالات