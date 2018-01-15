أكودة: القبض على منحرف من أجل تحويل وجهة فتاة

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نحج أعوان مركز الأمن بأكودة قبل قليل من القبض على شاب في عقده الثالث صادرة في حقه 2مناشير تفتيش الأول من أجل تحويل وجهة فتاة بالقوة بالقوّة والمنشور الثاني من أجل ترويج واستهلاك المخدرات حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.