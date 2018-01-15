قبلي: انتاج اكثر من 8600 طن من التمور البيولوجية بمختلف الواحات خلال الموسم الحالي

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تجاوز حجم إنتاج التمور البيولوجية بمختلف الواحات المنخرطة في هذه المنظومة الانتاجية بولاية قبلي خلال الموسم الحالي 8600 طن مخصصة كليا للتصدير، نظرا للاقبال المتزايد على هذا النوع من المنتوجات بالاسواق العالمية، وفق ما أكده رئيس دائرة الفلاحية البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اسماعيل الرطيب.
وبين الرطيب ان "الموارد الطبيعية بالجهة واتساع واحاتها من شأنه أن يمثل قاعدة هامة لتطوير التوجه نحو المنتوجات البيولوجية"، واضاف أن "مساحة الواحات المخصصة للمنتوج البيولوجي بلغت خلال سنة 2017 اكثر من الف هكتار على ملك قرابة 640 فلاحا اغلبهم من المنخرطين ضمن العشرة مجامع المختصة في نمط الانتاج البيولوجي الموزعين على الكثير من مناطق الولاية على غرار منطقتي بشلي والبرغوثية من معتمدية قبلي الجنوبية ومنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية".
واشار الى "الاقبال المتزايد من قبل الكثير من الفلاحين على الانخراط في نمط الانتاج البيولوجي والحصول على شهادة المصادقة على هذا النمط من قبل الشركات والوحدات المختصة، الى جانب العمل المكثف من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على تحفيز الفلاحين على التوجه نحو إنتاج التمور البيولوجية التي تلاقي رواجا هاما في الأسواق العالمية وبأسعار تفاضلية".
وبين ان دائرة الانتاج البيولوجي "تحرص على تكثيف الاحاطة والارشاد للفلاحين مع دعم التوجه نحو الاستثمار في القطاع عبر تركيز محطات لانتاج المستسمد الطبيعي والذي يمثل عنصرا رئيسيا في منظومة خدمة الاراضي المخصصة للإنتاج البيولوجي مع حفز الفلاحين وخاصة من مربي النحل على التوجه نحو هذا النمط والتعريف بالافاق الممكنة للانتاج البيولوجي في قطاع الزراعات الجيوحرارية الامر الذي من شانه ان يحدث ديناميكية في الانتاج وينوع من قاعدة المنتوجات الفلاحية بالجهة ويجعل منها قطبا معروفا في هذا التوجه الواعد".
كما تسعى المندوبية الى "إحداث مناطق فلاحية نموذجية في القطاع البيولوجي تعبرها مسالك سياحية وبيئية تساعد في مزيد التعريف بالمنطقة واستقطاب السياح من داخل تونس وخارجها، المولعين بالمنتوجات البيولوجية، نظرا لطابعها الصحي الخالي من الكثير من مخلفات الاسمدة الكيماوية وما تشكله من مخاطر ولو جزئية على صحة المواطن".
تجاوز حجم إنتاج التمور البيولوجية بمختلف الواحات المنخرطة في هذه المنظومة الانتاجية بولاية قبلي خلال الموسم الحالي 8600 طن مخصصة كليا للتصدير، نظرا للاقبال المتزايد على هذا النوع من المنتوجات بالاسواق العالمية، وفق ما أكده رئيس دائرة الفلاحية البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اسماعيل الرطيب.
وبين الرطيب ان "الموارد الطبيعية بالجهة واتساع واحاتها من شأنه أن يمثل قاعدة هامة لتطوير التوجه نحو المنتوجات البيولوجية"، واضاف أن "مساحة الواحات المخصصة للمنتوج البيولوجي بلغت خلال سنة 2017 اكثر من الف هكتار على ملك قرابة 640 فلاحا اغلبهم من المنخرطين ضمن العشرة مجامع المختصة في نمط الانتاج البيولوجي الموزعين على الكثير من مناطق الولاية على غرار منطقتي بشلي والبرغوثية من معتمدية قبلي الجنوبية ومنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية".
واشار الى "الاقبال المتزايد من قبل الكثير من الفلاحين على الانخراط في نمط الانتاج البيولوجي والحصول على شهادة المصادقة على هذا النمط من قبل الشركات والوحدات المختصة، الى جانب العمل المكثف من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على تحفيز الفلاحين على التوجه نحو إنتاج التمور البيولوجية التي تلاقي رواجا هاما في الأسواق العالمية وبأسعار تفاضلية".
وبين ان دائرة الانتاج البيولوجي "تحرص على تكثيف الاحاطة والارشاد للفلاحين مع دعم التوجه نحو الاستثمار في القطاع عبر تركيز محطات لانتاج المستسمد الطبيعي والذي يمثل عنصرا رئيسيا في منظومة خدمة الاراضي المخصصة للإنتاج البيولوجي مع حفز الفلاحين وخاصة من مربي النحل على التوجه نحو هذا النمط والتعريف بالافاق الممكنة للانتاج البيولوجي في قطاع الزراعات الجيوحرارية الامر الذي من شانه ان يحدث ديناميكية في الانتاج وينوع من قاعدة المنتوجات الفلاحية بالجهة ويجعل منها قطبا معروفا في هذا التوجه الواعد".
كما تسعى المندوبية الى "إحداث مناطق فلاحية نموذجية في القطاع البيولوجي تعبرها مسالك سياحية وبيئية تساعد في مزيد التعريف بالمنطقة واستقطاب السياح من داخل تونس وخارجها، المولعين بالمنتوجات البيولوجية، نظرا لطابعها الصحي الخالي من الكثير من مخلفات الاسمدة الكيماوية وما تشكله من مخاطر ولو جزئية على صحة المواطن".
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018