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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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جندوبة: وقفة احتجاجية ومسيرة للمعطلين
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
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شروق الجهات
جندوبة: وقفة احتجاجية ومسيرة للمعطلين
15 جانفي 2018 | 13:25

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني: نفّذ صباح اليوم الاثنين 15 جانفي 2018 اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جندوبة للمطالبة بالتشغيل والعيش الكريم .

المحتجون خرجوا بعد ذلك في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة مردّدين شعارات تطالب بالتشغيل وتجاوز وضع البطالة الخانقة التي ازداد معها عدد المعطلين من اصحاب الشهادات بجندوبة من سنة الى أخرى .

المحتجون طالبوا كذلك بحلول جذرية لا ترقيعية لموضوع بطالة اصحاب الشهادات .

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شروق الجهات
جندوبة: وقفة احتجاجية ومسيرة للمعطلين
15 جانفي 2018 | 13:25

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني: نفّذ صباح اليوم الاثنين 15 جانفي 2018 اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جندوبة للمطالبة بالتشغيل والعيش الكريم .

المحتجون خرجوا بعد ذلك في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة مردّدين شعارات تطالب بالتشغيل وتجاوز وضع البطالة الخانقة التي ازداد معها عدد المعطلين من اصحاب الشهادات بجندوبة من سنة الى أخرى .

المحتجون طالبوا كذلك بحلول جذرية لا ترقيعية لموضوع بطالة اصحاب الشهادات .

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15 جانفي 2018 السّاعة 15:17
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15 جانفي 2018 السّاعة 13:55
مكتب بنزرت - مكتب بنزرت- بدرالدين عرعار: شهدت مدينة بنزرت صباح اليوم حادثة غريبة متمثّلة في اعتداء فتاة على...
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قبلي: انتاج اكثر من 8600 طن من التمور البيولوجية بمختلف الواحات خلال الموسم الحالي
15 جانفي 2018 السّاعة 13:35
تجاوز حجم إنتاج التمور البيولوجية بمختلف الواحات المنخرطة في هذه المنظومة الانتاجية بولاية قبلي خلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
المزيد >>
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