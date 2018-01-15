جندوبة: وقفة احتجاجية ومسيرة للمعطلين

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني: نفّذ صباح اليوم الاثنين 15 جانفي 2018 اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جندوبة للمطالبة بالتشغيل والعيش الكريم .

المحتجون خرجوا بعد ذلك في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة مردّدين شعارات تطالب بالتشغيل وتجاوز وضع البطالة الخانقة التي ازداد معها عدد المعطلين من اصحاب الشهادات بجندوبة من سنة الى أخرى .

المحتجون طالبوا كذلك بحلول جذرية لا ترقيعية لموضوع بطالة اصحاب الشهادات .