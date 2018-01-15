عمادة المهندسين تعلن تمسكها بتاريخ الإضراب المقرر يومي 24 و25 جانفي 2018

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد يومي 13 و14 جانفي الجاري بالحمامات، عن تمسكه بتاريخ الإضراب المقرر لجميع المهندسين في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بكامل تراب الجمهورية يومي 24 و25 جانفي الجاري.

ومن المنتظر تنظيم وقفة احتجاجية تضم جميع أصناف المهندسين في القطاعين العام والخاص أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 24 جانفي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .

وأكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين، أن قرار الإضراب جاء بعد أن استنفذت كل سبل الحوار مع الحكومة."