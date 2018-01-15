المحكمة الادارية ترفض الطّعن المقدّم من الممثّل القانوني لقائمة ''نداء التونسيين بالخارج" ‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة: صرح القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية لـ"الشروق اون لاين " ان الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قضت اليوم بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا و اقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به وذلك في قضية ياسين العياري .

ويذكر ان الممثّل القانوني لقائمة ''نداء التونسيين بالخارج كان قد تقدم بطعن بخصوص فوز ياسين العياري بالانتخابات التشريعية الجزئية بالخارج.

وبالتالي يصبح ياسين العياري نائبا بصفة رسمية بمجلس نواب الشعب عن دائرة المانيا