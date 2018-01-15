المحكمة الادارية ترفض الطّعن المقدّم من الممثّل القانوني لقائمة ''نداء التونسيين بالخارج" ‎

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تونس- الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة: صرح القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية لـ"الشروق اون لاين " ان الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قضت اليوم بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا و اقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به وذلك في قضية ياسين العياري .
ويذكر ان الممثّل القانوني لقائمة ''نداء التونسيين بالخارج كان قد تقدم بطعن بخصوص فوز ياسين العياري بالانتخابات التشريعية الجزئية بالخارج.
وبالتالي يصبح ياسين العياري نائبا بصفة رسمية بمجلس نواب الشعب عن دائرة المانيا
تونس- الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة: صرح القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية لـ"الشروق اون لاين " ان الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قضت اليوم بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا و اقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به وذلك في قضية ياسين العياري .
ويذكر ان الممثّل القانوني لقائمة ''نداء التونسيين بالخارج كان قد تقدم بطعن بخصوص فوز ياسين العياري بالانتخابات التشريعية الجزئية بالخارج.
وبالتالي يصبح ياسين العياري نائبا بصفة رسمية بمجلس نواب الشعب عن دائرة المانيا
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018