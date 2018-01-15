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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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المهدية: القبض على 15 تكفيريا من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي
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الأولى
كانوا بصدد عقد إجتماعات سرية
المهدية: القبض على 15 تكفيريا من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي
15 جانفي 2018 | 13:07

إثر توفر معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم 14 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالجم ولاية المهدية منزل كائن بمعتمدية شربان وضبطت داخله 15 عنصرا تكفيريا من بينهم صاحب المنزل أعمارهم تتراوح بين 20 و36 سنة قاطنين الجهة كانوا بصدد عقد إجتماعات سرية انشر الفكر التكفيري، كما حجزت لديهم مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري المتشدد، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا وحجز الكتب ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

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الأولى
كانوا بصدد عقد إجتماعات سرية
المهدية: القبض على 15 تكفيريا من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي
15 جانفي 2018 | 13:07

إثر توفر معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم 14 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالجم ولاية المهدية منزل كائن بمعتمدية شربان وضبطت داخله 15 عنصرا تكفيريا من بينهم صاحب المنزل أعمارهم تتراوح بين 20 و36 سنة قاطنين الجهة كانوا بصدد عقد إجتماعات سرية انشر الفكر التكفيري، كما حجزت لديهم مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري المتشدد، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا وحجز الكتب ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

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النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018 السّاعة 16:52
في اخر ساعات الميركاتو الشتوي نجحت هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في ضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي...
المزيد >>
وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018 السّاعة 16:35
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني : لقي شقيقان 16 و 20 سنة و هما أصيلا منطقة عرقوب الريحان من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
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