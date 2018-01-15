كانوا بصدد عقد إجتماعات سرية

المهدية: القبض على 15 تكفيريا من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

إثر توفر معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم 14 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالجم ولاية المهدية منزل كائن بمعتمدية شربان وضبطت داخله 15 عنصرا تكفيريا من بينهم صاحب المنزل أعمارهم تتراوح بين 20 و36 سنة قاطنين الجهة كانوا بصدد عقد إجتماعات سرية انشر الفكر التكفيري، كما حجزت لديهم مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري المتشدد، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا وحجز الكتب ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".