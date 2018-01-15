المهدية: القبض على 15 تكفيريا من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

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إثر توفر معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم 14 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالجم ولاية المهدية منزل كائن بمعتمدية شربان وضبطت داخله 15 عنصرا تكفيريا من بينهم صاحب المنزل أعمارهم تتراوح بين 20 و36 سنة قاطنين الجهة كانوا بصدد عقد إجتماعات سرية انشر الفكر التكفيري، كما حجزت لديهم مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري المتشدد، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا وحجز الكتب ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
إثر توفر معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم 14 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالجم ولاية المهدية منزل كائن بمعتمدية شربان وضبطت داخله 15 عنصرا تكفيريا من بينهم صاحب المنزل أعمارهم تتراوح بين 20 و36 سنة قاطنين الجهة كانوا بصدد عقد إجتماعات سرية انشر الفكر التكفيري، كما حجزت لديهم مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري المتشدد، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا وحجز الكتب ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018