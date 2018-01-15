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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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نابل: عدد من مكونات المجتمع المدني يكرمون الوحدات الامنية بالجهة
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
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شروق الجهات
نابل: عدد من مكونات المجتمع المدني يكرمون الوحدات الامنية بالجهة
15 جانفي 2018 | 13:02

نابل- الشروق اون لاين- فاطمةً بن عثمان: قام صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع بنابل بتكريم مجموعة من الامنيين وذلك اعترافا منهم بالمجهود  الكبير الذي بذله الاعوان  لحماية المنشآت العمومية والخاصة من التخريب والنهب والمحافظة على أمن و سلامة المواطنين الجسدية خلال الأحداث الاخيرة التي شهدتها بعض المناطق.

بادرة قامت بها مكونات المجتمع المدني للشد على أيدي الوحدات الامنية لمزيد البذل والعطاء والوقوف سدا منيعا امام كل مخرب ومعتد على البلاد.

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نابل: عدد من مكونات المجتمع المدني يكرمون الوحدات الامنية بالجهة
15 جانفي 2018 | 13:02

نابل- الشروق اون لاين- فاطمةً بن عثمان: قام صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع بنابل بتكريم مجموعة من الامنيين وذلك اعترافا منهم بالمجهود  الكبير الذي بذله الاعوان  لحماية المنشآت العمومية والخاصة من التخريب والنهب والمحافظة على أمن و سلامة المواطنين الجسدية خلال الأحداث الاخيرة التي شهدتها بعض المناطق.

بادرة قامت بها مكونات المجتمع المدني للشد على أيدي الوحدات الامنية لمزيد البذل والعطاء والوقوف سدا منيعا امام كل مخرب ومعتد على البلاد.

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15 جانفي 2018 السّاعة 15:17
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15 جانفي 2018 السّاعة 13:55
مكتب بنزرت - مكتب بنزرت- بدرالدين عرعار: شهدت مدينة بنزرت صباح اليوم حادثة غريبة متمثّلة في اعتداء فتاة على...
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15 جانفي 2018 السّاعة 13:35
تجاوز حجم إنتاج التمور البيولوجية بمختلف الواحات المنخرطة في هذه المنظومة الانتاجية بولاية قبلي خلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
المزيد >>
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