نابل: عدد من مكونات المجتمع المدني يكرمون الوحدات الامنية بالجهة

نابل- الشروق اون لاين- فاطمةً بن عثمان: قام صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع بنابل بتكريم مجموعة من الامنيين وذلك اعترافا منهم بالمجهود الكبير الذي بذله الاعوان لحماية المنشآت العمومية والخاصة من التخريب والنهب والمحافظة على أمن و سلامة المواطنين الجسدية خلال الأحداث الاخيرة التي شهدتها بعض المناطق.

بادرة قامت بها مكونات المجتمع المدني للشد على أيدي الوحدات الامنية لمزيد البذل والعطاء والوقوف سدا منيعا امام كل مخرب ومعتد على البلاد.