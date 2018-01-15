توقيع اتفاقية اطارية مشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف

-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018
تم اليوم الاثنين 15 جانفي 2018، التوقيع على اتفاقية اطارية مشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف، بين كل من وزارات المرأة والأسرة والطفولة والعدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية.
وتهدف هذه الاتفاقية بالأساس إلى دعم العمل التشابكي والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات من أجل تحسين خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف، حسب ما أوضحته أستاذة القانون حفيظة شقير، خلال مداخلة ألقتها في موكب انتظم بالمناسبة.
وبينت شقير أن هذه الاتفاقية تمثل أداة تطبيقية وآلية عملية لتكريس مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد المرأة، مبينة أنها تحدد أشكال وأدوات التعهد وآليات المتابعة والشراكة.
وتلزم الاتفاقية المتدخلين بوضع خطط وبرامج عمل تنفيذية قطاعية للتعهد بالمرأة المعنفة، وبضبط المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات التعهد وبجمع البيانات الاحصائية ذات الصلة ودعم البحوث في المجال.
وأبرزت الخبيرة أن هذه الاتفاقية تنص على احداث هيئة تنسيقية لمتابعة تنفيذ بنودها والتنسيق بين الاطراف المتدخلة في عملية التعهد، كما تتولى تحديد 24 مؤسسة حكومية توكل لها مهمة التنسيق المشترك وجميع البيانات حول العنف المسلط على النساء والتعهد بالنساء ضحايا العنف وتقييم آليات التعهد بصفة دورية.
وتتكون هذه الهيئة من ممثلين عن مختلف المتدخلين في القطاعات ذات العلاقة وستضبط تركيبتها بمقتضى مقرر من وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، على ان يتم الحاقها بالمرصد الوطني لمناهضة العنف الذي نص على احداثه الفصل 40 من القانون الاساسي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وتلحق بهذه الاتفاقية الاطارية المشتركة خمسة بروتوكولات تم الامضاء عليها من قبل الوزراء المعنيين يوم 22 ديسمبر 2016، وتحدد تدخلات كل وزارة للتعهد بالنساء ضحايا العنف وكيفية الاحاطة بهن وبالأطفال المقيمين معهن، وفق ما اشارت اليه شقير مشددة على ضرورة تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية على أكمل وجه.
تم اليوم الاثنين 15 جانفي 2018، التوقيع على اتفاقية اطارية مشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف، بين كل من وزارات المرأة والأسرة والطفولة والعدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية.
وتهدف هذه الاتفاقية بالأساس إلى دعم العمل التشابكي والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات من أجل تحسين خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف، حسب ما أوضحته أستاذة القانون حفيظة شقير، خلال مداخلة ألقتها في موكب انتظم بالمناسبة.
وبينت شقير أن هذه الاتفاقية تمثل أداة تطبيقية وآلية عملية لتكريس مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد المرأة، مبينة أنها تحدد أشكال وأدوات التعهد وآليات المتابعة والشراكة.
وتلزم الاتفاقية المتدخلين بوضع خطط وبرامج عمل تنفيذية قطاعية للتعهد بالمرأة المعنفة، وبضبط المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات التعهد وبجمع البيانات الاحصائية ذات الصلة ودعم البحوث في المجال.
وأبرزت الخبيرة أن هذه الاتفاقية تنص على احداث هيئة تنسيقية لمتابعة تنفيذ بنودها والتنسيق بين الاطراف المتدخلة في عملية التعهد، كما تتولى تحديد 24 مؤسسة حكومية توكل لها مهمة التنسيق المشترك وجميع البيانات حول العنف المسلط على النساء والتعهد بالنساء ضحايا العنف وتقييم آليات التعهد بصفة دورية.
وتتكون هذه الهيئة من ممثلين عن مختلف المتدخلين في القطاعات ذات العلاقة وستضبط تركيبتها بمقتضى مقرر من وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، على ان يتم الحاقها بالمرصد الوطني لمناهضة العنف الذي نص على احداثه الفصل 40 من القانون الاساسي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وتلحق بهذه الاتفاقية الاطارية المشتركة خمسة بروتوكولات تم الامضاء عليها من قبل الوزراء المعنيين يوم 22 ديسمبر 2016، وتحدد تدخلات كل وزارة للتعهد بالنساء ضحايا العنف وكيفية الاحاطة بهن وبالأطفال المقيمين معهن، وفق ما اشارت اليه شقير مشددة على ضرورة تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية على أكمل وجه.
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018