سيدي بوزيد: القبض على شخص بحوزته 228 علبة جعة يعتزم ترويجها خارج المسالك القانونية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان مركز حرس المرور بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية تمكن يوم 14 جانفي 2018 من ضبط شاب عمره 30 سنة على متن دراجة نارية بحوزته 228 علبة جعة كان يعتزم ترويجها خارج المسالك القانونية.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بحجز المشروبات الكحولية والدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية في شان صاحبها.